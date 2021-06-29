В Бурятии возник дефицит кислорода для ковидных больных

На помощь Бурятии, где не хватает медицинского кислорода, пришёл Красноярский край



В Бурятии в связи с ростом заболеваемости в медучреждениях, где лечат инфицированных коронавирусом, стала ощущаться нехватка медицинского кислорода. Об этом сообщили в минстрое Бурятии.



Ежесуточно в ковидных госпиталях, медучреждениях, где развернуты койки для лечения пациентов с COVID-19, тратят 20 тонн сжиженного кислорода в сутки.



- В настоящее время для обеспечения более стабильной подачи кислорода для реанимаций готовятся площадки у городской больницы №4 (Машзавод) и БСМП для размещения на них концентраторов, - сообщил главный инженер ГКУ «Управление капитального строительства» Вячеслав Семьинский.



Специалисты обеспечивают техническую поддержку для подготовки работы концентраторов.



- Делается всё, чтобы после доставки оборудования в Бурятию, концентраторы были максимально быстро подключены и начали работу по обеспечению кислородом медицинских учреждений республики, - сказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



На прошлой неделе состоялись переговоры с руководством минпромторга Красноярского края и руководством Красноярского машиностроительного завода. Было принято решение по ежесуточным поставкам 26 тонн жидкого кислорода в медицинские учреждения Бурятии.



Первая партия жидкого медицинского кислорода из Красноярска в Бурятию уже поступила, сообщили сегодня в пресс-службе правительства республика.



Министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов, который работает в Красноярске, лично отследил первые отгрузки.



- В пятницу ушло 26 тонн с Красноярского машиностроительного завода. Кислород получили в Бурятии, он распределён по больницам. Мы выстраиваем поставки на регулярной основе. Ещё одна партия объёмом 20 тонн ушла в понедельник. Большое спасибо коллегам из Красноярского края. Кислород сегодня, действительно, в дефиците. Количество больных в других регионах тоже растёт, - отметил Антон Виноградов.



Регулярные поставки кислорода позволят облегчить ситуацию в больницах, где врачи смогут вовремя и в полном объёме оказать помощь «тяжёлым» пациентам.



- Кислород поставляется в специальных криоцистернах, ёмкостью около 20 тонн. Этого количества в среднем хватает на четыре-пять дней для нашей больницы, - отметил Чингис Цыдыптаров, инженер медицинского оборудования республиканской инфекционной больницы.



В Бурятии работают три производителя кислорода, которые также поставляют его в медицинские учреждения. Это Улан-Удэстальмост, ЛВРЗ и компания «Арника».

