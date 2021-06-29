 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 июня

28 июня

Популярное

В Бурятии возник дефицит кислорода для ковидных больных

В Бурятии возник дефицит кислорода для ковидных больных
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
На помощь Бурятии, где не хватает медицинского кислорода, пришёл Красноярский край

В Бурятии в связи с ростом заболеваемости в медучреждениях, где лечат инфицированных коронавирусом, стала ощущаться нехватка медицинского кислорода. Об этом сообщили в минстрое Бурятии.

Ежесуточно в ковидных госпиталях, медучреждениях, где развернуты койки для лечения пациентов с COVID-19, тратят 20 тонн сжиженного кислорода в сутки.

- В настоящее время для обеспечения более стабильной подачи кислорода для реанимаций готовятся площадки у городской больницы №4 (Машзавод) и БСМП для размещения на них концентраторов, - сообщил главный инженер ГКУ «Управление капитального строительства» Вячеслав Семьинский.

Специалисты обеспечивают техническую поддержку для подготовки работы концентраторов.

- Делается всё, чтобы после доставки оборудования в Бурятию, концентраторы были максимально быстро подключены и начали работу по обеспечению кислородом медицинских учреждений республики, - сказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

На прошлой неделе состоялись переговоры с руководством минпромторга Красноярского края и руководством Красноярского машиностроительного завода. Было принято решение по ежесуточным поставкам 26 тонн жидкого кислорода в медицинские учреждения Бурятии.

Первая партия жидкого медицинского кислорода из Красноярска в Бурятию уже поступила, сообщили сегодня в пресс-службе правительства республика.

Министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов, который работает в Красноярске, лично отследил первые отгрузки.

- В пятницу ушло 26 тонн с Красноярского машиностроительного завода. Кислород получили в Бурятии, он распределён по больницам. Мы выстраиваем поставки на регулярной основе. Ещё одна партия объёмом 20 тонн ушла в понедельник. Большое спасибо коллегам из Красноярского края. Кислород сегодня, действительно, в дефиците. Количество больных в других регионах тоже растёт, - отметил Антон Виноградов.

Регулярные поставки кислорода позволят облегчить ситуацию в больницах, где врачи смогут вовремя и в полном объёме оказать помощь «тяжёлым» пациентам.

- Кислород поставляется в специальных криоцистернах, ёмкостью около 20 тонн. Этого количества в среднем хватает на четыре-пять дней для нашей больницы, - отметил Чингис Цыдыптаров, инженер медицинского оборудования республиканской инфекционной больницы.

В Бурятии работают три производителя кислорода, которые также поставляют его в медицинские учреждения. Это Улан-Удэстальмост, ЛВРЗ и компания «Арника».
коронавирус больница
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на кладбищах выросло количество похорон
В Бурятии на кладбищах выросло количество похорон
Общество, 29.06.2021
Лама рассказал, что такой картины на кладбище никогда не видел
Глава Бурятии: «Не хочешь – не прививайся, но работай, где не опасно для других»
Глава Бурятии: «Не хочешь – не прививайся, но работай, где не опасно для других»
Общество, 29.06.2021
В Бурятии непривитые от COVID-19 не будут работать с детьми и в сфере услуг
В Бурятии возник дефицит кислорода для ковидных больных
В Бурятии возник дефицит кислорода для ковидных больных
Общество, 29.06.2021
На помощь Бурятии, где не хватает медицинского кислорода, пришёл Красноярский край
В Бурятии опровергли слухи о закрытии поста контроля
В Бурятии опровергли слухи о закрытии поста контроля
Общество, 29.06.2021
Вопросы возникли по посту контроля в Иволгинском районе
В Бурятии танкисты освоили подводное вождение. Видео
В Бурятии танкисты освоили подводное вождение. Видео
Общество, 29.06.2021
Танкисты преодолели водную преграду глубиной до пяти метров
С улиц Улан-Удэ с ночи откачивают воду
С улиц Улан-Удэ с ночи откачивают воду
Общество, 29.06.2021
Техника устраняет затопления на самых проблемных участках
В Бурятии ловят безмасочников на рейсовых автобусах
В Бурятии ловят безмасочников на рейсовых автобусах
Общество, 29.06.2021
В республике ужесточили контроль масочного режима на межмуниципальном транспорте
В селе в Бурятии табун лошадей пугает детей
В селе в Бурятии табун лошадей пугает детей
Общество, 29.06.2021
В деревне ищут владельца животных
В Бурятии запечатлели исчезновение облаков
В Бурятии запечатлели исчезновение облаков
Общество, 29.06.2021
Холодный циклон встретился с тёплым
В Улан-Удэ маршрутчик после скандала с ребёнком дал свои показания
В Улан-Удэ маршрутчик после скандала с ребёнком дал свои показания
Общество, 29.06.2021
Водитель отрицает, что намеренно высадил девочку не на той остановке  
Жители Бурятии могут поздравить ГИБДД с 85-летием
Жители Бурятии могут поздравить ГИБДД с 85-летием
Общество, 29.06.2021
Дорожные полицейские запустили праздничный челлендж

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^