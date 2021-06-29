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Глава Бурятии: «Не хочешь – не прививайся, но работай, где не опасно для других»

Глава Бурятии: «Не хочешь – не прививайся, но работай, где не опасно для других»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии непривитые от COVID-19 не будут работать с детьми и в сфере услуг

В Бурятии для отдельных профессиональных групп введена обязательная вакцинация. Управление Роспотребнадзора по республике опубликовало новое постановление о проведении профилактических прививок от COVID-19 отдельным группам граждан. Документ определяет требования к допуску работников отдельных отраслей с наличием профилактической прививки от коронавирусной инфекции, сообщили в правительстве Бурятии.

Своё отношение к этому порядку выразил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он заявил:

«Постановление Роспотребнадзора, на мой взгляд, правильное. Оно для того, чтобы защитить нас, не для того, чтобы принудить. Не хочешь - не прививайся, только работай, пожалуйста, там, где ты не можешь представлять опасность для других людей. Это постановление об этом.

Документ касается определенных профессий, должностей и групп лиц. Например, это учителя, воспитатели в детских садах, медицинские работники. Если воспитатель в каком-нибудь детском саду занял позицию, что «я не буду, вакцинироваться». Какой родитель захочет отпускать ребёнка в группу в детский сад, где он знает, что воспитатель может сам быть источником инфекции.

Или же водителей автобусов мы не допускаем на рейс без водительских прав. Представьте, кто-то займет такую позицию: «Не хочу сдавать на права, мне не нравится, я не буду, у меня такая жизненная позиция». Да пожалуйста, только ты не будешь водителем автобуса.

Также санитарные книжки обязательны у поваров, у кондитеров, кто работает с продуктами питания.

Мы в детстве все это прошли, получили вакцины БЦЖ и прочее. У нас если клещ кого-то укусил, все идут вакцинируются от энцефалита. И это нормально, мы к этому все привыкли. Поэтому, если просто у кого-то есть такая позиция, что ни в коем разе не буду вакцинироваться, - это их выбор. Прививка – выбор каждого, но невакцинированные не будут работать с детьми и в сфере услуг, с обществом, где они представляют опасность для окружающих».

Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат следующие категории граждан:

- работники медицинских, образовательных организаций,
- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),
- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),
- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),
- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),
- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),
- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),
- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),
- студенты,
- лица старше 65 лет.

Привиться необходимо в срок до 1 сентября 2021 года. Должно быть привито не менее 60% от общей численности сотрудников организации.

Постановление не распространяется на людей, имеющих противопоказания к профилактической прививке.

В настоящее время в республику поступило 218 050 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 175 510 человек, завершили вакцинацию 133 537 человек.

Как сообщал «Байкал-Dailу», глава Бурятии поставил прививку от коронавируса ещё осенью. Также он отправил на вакцинацию жену, пожилых родителей и тёщу.

коронавирус профилактика вакцинация
 
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