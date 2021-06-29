Врач бурятского ковидного госпиталя: «Вы счастливый, если можете свободно дышать»









- Хочу донести правдивую и важную информацию. Вероятно, вы уже слышали, что в настоящее время не хватает врачей и медицинских сестёр. Несмотря на то что, мы работаем без выходных, объём работы не уменьшается. Количество заболевших COVID-19 также не уменьшается, - начала доктор Булутова.



Ей ежедневно приходится встречать пациентов, которые нуждаются в круглосуточной подаче увлажнённого кислорода из баллонов, от этого кислорода зависит их жизни.



- Моё сердце «сжимается», когда я вижу низкий уровень сатурации у пациента, так проявляется дыхательная недостаточность (сатурация - уровень кислорода в организме). Многие думаю, что его это не коснётся или что перенесут легко COVID-19, возможно так и будет. Но среди нас дети, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, для них исход заболевания может быть печальным. Если, вы можете свободно дышать атмосферным воздухом - вы очень счастливый человек! Цените возможность свободно дышать, быть здоровым, возможность находиться в кругу родных людей, - продолжила врач.



Она обратилась к землякам с просьбой исправить сложившуюся ситуацию. Наталья Булутова призвала соблюдать режим самоизоляции и вакцинироваться против коронавируса.



- Друзья, земляки, только вместе можем исправить сложную ситуацию. Призываю вас - берегите себя и окружающих людей, соблюдайте режим самоизоляции, вакцинируйтесь от COVID-19, пожалуйста, носите маски правильно. От каждого из нас зависит человеческая жизнь! – заключила врач.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии пятый день подряд фиксируются коронавирусные рекорды. За последние сутки



В республике введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения. Непривитых от COVID-19





- Хочу донести правдивую и важную информацию. Вероятно, вы уже слышали, что в настоящее время не хватает врачей и медицинских сестёр. Несмотря на то что, мы работаем без выходных, объём работы не уменьшается. Количество заболевших COVID-19 также не уменьшается, - начала доктор Булутова.Ей ежедневно приходится встречать пациентов, которые нуждаются в круглосуточной подаче увлажнённого кислорода из баллонов, от этого кислорода зависит их жизни.- Моё сердце «сжимается», когда я вижу низкий уровень сатурации у пациента, так проявляется дыхательная недостаточность (сатурация - уровень кислорода в организме). Многие думаю, что его это не коснётся или что перенесут легко COVID-19, возможно так и будет. Но среди нас дети, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, для них исход заболевания может быть печальным. Если, вы можете свободно дышать атмосферным воздухом - вы очень счастливый человек! Цените возможность свободно дышать, быть здоровым, возможность находиться в кругу родных людей, - продолжила врач.Она обратилась к землякам с просьбой исправить сложившуюся ситуацию. Наталья Булутова призвала соблюдать режим самоизоляции и вакцинироваться против коронавируса.- Друзья, земляки, только вместе можем исправить сложную ситуацию. Призываю вас - берегите себя и окружающих людей, соблюдайте режим самоизоляции, вакцинируйтесь от COVID-19, пожалуйста, носите маски правильно. От каждого из нас зависит человеческая жизнь! – заключила врач.Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии пятый день подряд фиксируются коронавирусные рекорды. За последние сутки ковид выявили у 321 человека . Скончались накануне 22 пациента.В республике введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения. Непривитых от COVID-19 граждан смогут отстранять от работы

Врач-кардиолог Наталья Булутова призвала жителей Бурятии соблюдать режим тотальной самоизоляции и рассказала о работе в «красной зоне». Пост об этом она написала на своей странице в Facebook. К публикации она приложила фотографии «до» и «после» дежурства в ковидном госпитале. На первом снимке она облачена в плотный защитный костюм, на втором видны сильные отпечатки на лице от маски, защитных очков, резинок от костюма.