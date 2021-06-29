 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 июня

28 июня

Популярное

Врач бурятского ковидного госпиталя: «Вы счастливый, если можете свободно дышать»

Врач бурятского ковидного госпиталя: «Вы счастливый, если можете свободно дышать»
Общество,  Фото:страница Натальи Булутовой
Врачи в ковидных госпиталях работают без выходных

Врач-кардиолог Наталья Булутова призвала жителей Бурятии соблюдать режим тотальной самоизоляции и рассказала о работе в «красной зоне». Пост об этом она написала на своей странице в Facebook. К публикации она приложила фотографии «до» и «после» дежурства в ковидном госпитале. На первом снимке она облачена в плотный защитный костюм, на втором видны сильные отпечатки на лице от маски, защитных очков, резинок от костюма.

 

- Хочу донести правдивую и важную информацию. Вероятно, вы уже слышали, что в настоящее время не хватает врачей и медицинских сестёр. Несмотря на то что, мы работаем без выходных, объём работы не уменьшается. Количество заболевших COVID-19 также не уменьшается, - начала доктор Булутова.

Ей ежедневно приходится встречать пациентов, которые нуждаются в круглосуточной подаче увлажнённого кислорода из баллонов, от этого кислорода зависит их жизни.

- Моё сердце «сжимается», когда я вижу низкий уровень сатурации у пациента, так проявляется дыхательная недостаточность (сатурация - уровень кислорода в организме). Многие думаю, что его это не коснётся или что перенесут легко COVID-19, возможно так и будет. Но среди нас дети, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, для них исход заболевания может быть печальным. Если, вы можете свободно дышать атмосферным воздухом - вы очень счастливый человек! Цените возможность свободно дышать, быть здоровым, возможность находиться в кругу родных людей, - продолжила врач.

Она обратилась к землякам с просьбой исправить сложившуюся ситуацию. Наталья Булутова призвала соблюдать режим самоизоляции и вакцинироваться против коронавируса.

- Друзья, земляки, только вместе можем исправить сложную ситуацию. Призываю вас - берегите себя и окружающих людей, соблюдайте режим самоизоляции, вакцинируйтесь от COVID-19, пожалуйста, носите маски правильно. От каждого из нас зависит человеческая жизнь! – заключила врач.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии пятый день подряд фиксируются коронавирусные рекорды. За последние сутки ковид выявили у 321 человека. Скончались накануне 22 пациента.

В республике введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения. Непривитых от COVID-19 граждан смогут отстранять от работы


коронавирус профилактика врачи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии клещи покусали почти 500 детей
В Бурятии клещи покусали почти 500 детей
Общество, 29.06.2021
В республике зарегистрировано девять случаев инфекций, передающихся клещами
В Бурятии пятый день подряд рекорд по заражению коронавирусом
В Бурятии пятый день подряд рекорд по заражению коронавирусом
Общество, 29.06.2021
Ситуация со смертностью по-прежнему остаётся тяжёлой
Жительница Иркутской области заключила фиктивный брак с иностранцем
Жительница Иркутской области заключила фиктивный брак с иностранцем
Общество, 29.06.2021
Женщина хотела помочь  иностранному гражданину с получением вида на жительство
В Бурятии большинство стобалльников ЕГЭ – по русскому языку
В Бурятии большинство стобалльников ЕГЭ – по русскому языку
Общество, 29.06.2021
Число стобалльников сократилось по сравнению с прошлым годом
Вертолёт Ми-8 МЧС работает в Северо-Байкальском районе Бурятии
Вертолёт Ми-8 МЧС работает в Северо-Байкальском районе Бурятии
Общество, 29.06.2021
Пожарных-десантников отправили на место действующих природных пожаров
В Иркутской области показали, как вызывают искусственные дожди
В Иркутской области показали, как вызывают искусственные дожди
Общество, 29.06.2021
Искусственные дожди вызывают для тушения труднодоступных лесных пожаров
В Бурятии дожди с грозами
В Бурятии дожди с грозами
Общество, 29.06.2021
В Улан-Удэ днём до +18
Забайкалец попросил телефон позвонить и украл его
Забайкалец попросил телефон позвонить и украл его
Общество, 28.06.2021
Подозреваемого заключили под стражу
В Улан-Удэ вылечили от коронавируса 101-летнюю бабушку
В Улан-Удэ вылечили от коронавируса 101-летнюю бабушку
Общество, 28.06.2021
Цыпилма Жигжитовна пережила раскулачивание, репрессии, войну, а теперь и ковид

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^