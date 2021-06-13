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В Забайкалье бизнесмен получил 9 лет колонии по делу о ДТП с 19 погибшими

В Забайкалье бизнесмен получил 9 лет колонии по делу о ДТП с 19 погибшими
Общество,  Фото:pixabay.com
В декабре 2019 года техосмотр автобуса перед его выездом из Сретенска в Читу не был проведён

11 июня Сретенский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц.

Суд установил, что бизнесмен был обязан при коммерческих перевозках пассажиров автобусами по заказу обеспечить поддержание исправного технического состояния транспортных средств. Однако 1 декабря 2019 года техосмотр автобуса перед его выездом из Сретенска в Читу не проведён, неисправность тормозной системы не выявлена.

В результате в процессе движения не сработали тормоза задних правых колес автобуса, из-за чего произошёл занос и его опрокидывание с моста через реку Куэнга. В ДТП погибли водитель и 18 пассажиров автобуса, ещё 19 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

С учетом мнения гособвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, взяв под стражу в зале суда. Дополнительно он лишён права заниматься деятельностью по осуществлению пассажирских перевозок сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Забайкальского края. 
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