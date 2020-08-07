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На площади Революции в Улан-Удэ могут забить фонтаны

На площади Революции в Улан-Удэ могут забить фонтаны
Общество, 
Улан-удэнцы сами выберут лучший проект благоустройства территории возле Гостиных рядов и площади Революции

В Улан-Удэ проходит конкурс работ по концепции благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции. На конкурс пришло пять проектов. Сегодня объявлено общественное обсуждение.

Благоустройство территории в районе площади Революции начнётся в 2021 году. Финансирование поступит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

- Концепция благоустройства должна включать в себя решения по элементам озеленения (с устойчивостью к местному климату), малым архитектурным формам, ограждениям, покрытиям, опорам освещения, отвечающие облику современного городского пространства, и обладающие устойчивостью к антропогенным нагрузкам, - сообщили в администрации города.

Среди пяти проектов два включают такое новшество, как фонтаны, бьющие на самой площади Революции. Ещё один проект предполагает подсветку Гостиных рядов в тёмное время и новую скульптуру «Мальчик с птичкой». Ещё один конкурсант предлагает крупное озеленение вокруг Гостиных рядов и некое круглое строение.

Первый проект:

Второй проект:

Третий проект:

Четвёртый проект:

Пятый проект:

Проголосовать за наиболее понравившийся можно на сайте «Активный горожанин» (раздел «Голосования») с 7 по 16 августа.

Проект-победитель будет принят за основу в разработке проектной документации по благоустройству территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции.


благоустройство площадь фонтан
 
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