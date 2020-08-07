На площади Революции в Улан-Удэ могут забить фонтаны

Среди пяти проектов два включают такое новшество, как фонтаны, бьющие на самой площади Революции. Ещё один проект предполагает подсветку Гостиных рядов в тёмное время и новую скульптуру «Мальчик с птичкой». Ещё один конкурсант предлагает крупное озеленение вокруг Гостиных рядов и некое круглое строение.





Первый проект:





Второй проект:





Третий проект:





Четвёртый проект:





Пятый проект:

В Улан-Удэ проходит конкурс работ по концепции благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции. На конкурс пришло пять проектов. Сегодня объявлено общественное обсуждение.Благоустройство территории в районе площади Революции начнётся в 2021 году. Финансирование поступит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».- Концепция благоустройства должна включать в себя решения по элементам озеленения (с устойчивостью к местному климату), малым архитектурным формам, ограждениям, покрытиям, опорам освещения, отвечающие облику современного городского пространства, и обладающие устойчивостью к антропогенным нагрузкам, - сообщили в администрации города.Проголосовать за наиболее понравившийся можно на сайте «Активный горожанин» (раздел «Голосования») с 7 по 16 августа.Проект-победитель будет принят за основу в разработке проектной документации по благоустройству территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции.