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В Бурятии юные орнитологи обследовали места обитания бакланов

В Бурятии юные орнитологи обследовали места обитания бакланов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Школьники исследовали колонии большого баклана на Братских островах

В Бурятии отдел экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Подлеморье» активно сотрудничает с научным обществом учащихся «Малая академия» школы №11 города Северобайкальск.

В июле юные исследователи получили задание: обследовать места обитания большого баклана в низовьях реки Верхняя Ангара, в том числе и с целью получения достоверной информации о возможном воздействии этой группировки птиц на рыбные запасы водоёмов Северобайкалья.

Во время пика пандемии, в условиях режима самоизоляции, учащиеся с помощью методистов отдела экологического просвещения познакомились с объектом своих новых исследований на онлайн-занятии «Удивительная птица – большой баклан».

Затем отправились с исследованиями в Верхе-Ангарский заказник, который является орнитологическим. Полевой базой для экспедиции стал кордон «Дагары». Государственный инспектор Верхне-Ангарского заказника рассказал ребятам историю местности Дагары и самого заказника.

- Расположив полевой лагерь, юные орнитологи отправились на Братские острова во главе со старшим научным сотрудником ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Геннадием Янкус и государственным инспектором Верхне-Ангарского заказника Виктором Киселевым. Исследуя колонию большого баклана на Братских островах, участники экспедиции сделали предположение, что колония покинула острова. Но куда она отправилась, остаётся загадкой, которую предстоит раскрыть, - сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Во время экспедиции ребята получили массу впечатлений и живых знаний. Обработку собранной информации они будут выполнять под руководством научных сотрудников «Заповедного Подлеморья».

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жителей Бурятии поразила огромная стая бакланов на Байкале. Видео с птицами выложил депутат Госдумы Николай Будуев. В ролике птицы пролетали прямо над отдыхающими, многие застыли и с удивлением наблюдали за летящей стаей.
птицы Байкал бакланы орнитология
 
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