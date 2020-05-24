В Бурятии 1209 случаев заражения коронавирусом

За сутки выявили 66 новых больных COVID-19
На 24 мая в Бурятии зарегистрировано 1209 лабораторно подтверждённых в случаев заражения COVID-19. По городу Улан-Удэ – 689. За прошедшие сутки число больных увеличилось на 66 человек, накануне сообщалось о 1143 случаях заболевания.
Из 66 новых случаев COVID-19: 31 человек – вахтовики, прибывшие из Якутии и размещённые в обсерваторе, 7 человек – прибывшие из регионов России, 2 человека – из очага РКБ имени Семашко, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Успешно завершили лечение и выписались из больниц 558 человек. Проходят лечение в стационарах 474 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 170 пациентов.
Также в статистку входят семь летальных случаев, которые произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля, 8 мая, 13 мая и 23 мая.
24 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 474 больных, из них 59 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении на сегодняшнее утро находится 170 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 3 тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 9 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, из них на ИВЛ 2 пациента (старше 65 лет – 1 человек). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» находится 43 больных с COVID-19. В отделении реанимации находится 4 человек, людей старше 65 лет нет, на ИВЛ - 1 человек.
В десяти обсерваторах находится 254 человека.
- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий, - сообщили в республиканском оперштабе.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1260 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 539 тысяч квадратных метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.
За сутки проведено исследований от 2225 человек, с нарастающим итогом – 79 913 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.
На «горячую линию» республиканского минздрава (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 256 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего с нарастающим итогом – 26 613 обращение. Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.
По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40
В Бурятии 1209 случаев заражения коронавирусом
Общество, Фото:
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