В Бурятии 1143 случая заражения коронавирусом



В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 9 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, из них на ИВЛ 3 пациента (старше 65 лет – 2 человека).



В стационаре на улице Пирогова 30 «а» находится 40 больных с COVID-19, в отделении реанимации находится 2 человека, на ИВЛ - 1 человек.



В десяти обсерваторах находятся 330 человек.



На сегодня круг контактных лиц составляет 1249 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.







