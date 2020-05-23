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В Бурятии 1143 случая заражения коронавирусом

В Бурятии 1143 случая заражения коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки выявили 19 новых больных COVID-19

В Бурятии продолжается рост числа случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки выявили 19 новых больных коронавирусом. Таким образом, по информации управлении Роспотребнадзора по республике на 8.00 23 мая зарегистрировано 1143 случая заражения COVID-19, из них в Улан-Удэ – 673. Накануне число случаев заражения COVID-19 в республике составляло 1124.

Из 19 новых случаев COVID-19: 9 человек – связано с очагом в Баунтовском районе, 6 человек – из очага РКБ имени Семашко, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.

На 8:00 часов 23 мая в инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 469 больных, из них 58 детей. Состояние детей удовлетворительное.

На амбулаторном лечении, в пансионате находятся 136 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

Всего выздоровели от COVID-19 – 532 человека, в том числе 52 за минувшие сутки.

Также в статистику входят шесть летальных случаев, которые произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля, 8 мая, 13 мая.

В Республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 3 тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. 

В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 9 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, из них на ИВЛ 3 пациента (старше 65 лет – 2 человека). 

В стационаре на улице Пирогова 30 «а» находится 40 больных с COVID-19, в отделении реанимации находится 2 человека, на ИВЛ - 1 человек.

В десяти обсерваторах находятся 330 человек.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1249 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы.



коронавирус
 
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