Бурятский певец заработал в Монголии чемодан денег

Также он опубликовал в Интернете видео своих выступлений, а также фотоссесии со зрителями. На одном из концертов собралось семь тысяч зрителей.







<br />





<br />





<br />









«Байкал-Daily» уже сообщал об исполнителе Сергее Бураченкове , который весной 2019 года выпустил музыкальный альбом. В него вошли авторские композиции, а также песни других авторов, на исполнение которых музыкант получил разрешение. В том числе разрешение спеть композицию «Ты моё счастье» Сергею дал лично Филипп Киркоров.

Певец из Улан-Удэ Сергей Бураченков в начале июля гастролировал в соседней Монголии. Там он выступил на концертах и заработал 3 680 000 тугриков – в переводе на рубли около 90 тысяч. Исполнитель опубликовал на своей странице в соцсети фото заработанных наличных средств, которые ему пришлось поместить в чемодан.- Гонорар получен, можно улетать домой! Не в деньгах счастье, они дают лишь свободу, - подписал снимок Бураченков.Сергей Бураченков, кроме Филиппа Киркорова, знаком и с другими звёздами российской эстрады. Также он работал со звёздами бурятской эстрады в театре Зоригто и Нонны Тогочиевых.