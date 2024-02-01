Россия и Китай достигли «принципиальных договорённостей» по газопроводу «Сила Сибири-2»

От него газифицируют Бурятию и Забкрай

Российский «Газпром» и китайская CNPC согласовывают коммерческие условия, включая цену поставок газа, заявил 31 января вице-премьер правительства России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

- С китайскими партнёрами достигнуты принципиальные договорённости о том, что проект будет реализован. Сейчас идут окончательные согласования экономических условий, коммерческих условий реализации проекта между компанией «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой компанией (цитата по РИА Новости).

В ответ на вопрос, обсуждается ли цена поставок газа по этому маршруту, он сказал:

- Безусловно, это одна из составляющих. Но не только цена, а условия поставок, условия оплаты и так далее. Это такие важные вопросы, которые, безусловно, требуют тщательного подхода.

Переговоры по заключению контракта на поставку газа в КНР по «Силе Сибири-2» он назвал активными.

В конце декабря 2023 года Новак сообщал, что проходит окончательное согласование экономических и коммерческих условий по реализации проекта «Сила Сибири-2» между «Газпромом» и CNPC. Также ведутся проектно-изыскательские работы по прокладке участка газопровода по территории Монголии. Эта часть называется «Союз Восток».

По данным «Байкал-Daily», 27 января в The Financial Times появилась статья о том, что строительство газопровода из России через Монголию в КНР не начнётся в установленные сроки. Премьер-министр Монголии г-н Лувсаннамсрай заявил британскому изданию, что возведение «Силы Сибири-2», которое, как ожидалось, стартует в 2024 году, может быть отложено. Китаю и России ещё предстоит согласовать ключевые детали проекта, сказал он. И добавил, что рекордные мировые цены на газ за последние два года осложнили переговоры.

«Байкал-Daily» неоднократно писал, что Запад и его СМИ делают всё, чтобы помешать строительству новой ветки газопровода. Через него будут экспортировать в Китай 50 млрд кубометров природного газа в год. О том, что Китай рассматривает альтернативный проект поставок газа из Туркмении, например, написали в конце апреля 2023 года Reuters и Financial Times: «КНР активизирует давно откладываемое строительство трубы через Среднюю Азию»,

Президент России Владимир Путин 17 октября 2023 года в Пекине встретился с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. На встрече он выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири-2», который пройдёт через территорию Монголии в Китай, будет двигаться хорошем темпе.



- У нас есть значимые проекты, многоплановые, в том числе совместно с Китайской Народной Республикой. Имею в виду, например, строительство газопроводной системы через Монголию в Китай. Все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать. Дело в реализации, думаю, мы будем двигаться хорошими темпами, - цитировали слова Путина информагенства.

Ответвления от этой большой газовой трубы, по словам президента России Владимира Путина, позволят газифицировать Бурятию и Забайкальский край в ближайшие десять лет.



Справка:

«Союз Восток» - монгольская часть российского газопровода «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров газа в год. По ней сырье из Западной Сибири будет экспортироваться в Китай. Меморандум о проведении оценки возможности реализации проекта «Газпром» и правительство Монголии подписали в декабре 2019 года. Протяжённость трассы магистрального газопровода (МГП) «Сила Сибири-2» составит порядка 2600 км, МГП «Союз Восток» - 962,9 км. Российско-монгольскую границу газопровод «Сила Сибири-2» пересечёт в районе г. Кяхта в Бурятии, а «Союз Восток» пройдёт из аймака Сэленге на юго-восток до аймака Дорноговь, граничащего с автономным районом Внутренняя Монголия на севере Китая. Планируется, что от него будут сделаны ответвления до Улан-Удэ и Читы.