Китаевед Николай Вавилов: КНР не отказывается от газопровода «Сила Сибири-2»

Он также обеспечит газом Бурятию и Забайкальский край



В конце мая появились новости о том, что Китай затягивает проектирование газопровода «Сила Сибири-2». Он должен пройти из России через Монголию в КНР. В монгольской части проект носит название «Союз Восток». Ответвления от этой большой газовой трубы, по словам президента России Владимира Путина, позволят газифицировать Бурятию и Забайкальский край

Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что Китай рассматривает альтернативный проект поставок газа из Туркмении, написали в конце апреля Reuters и Financial Times. «Газпром» эту информацию опроверг.

В эфире «Первого канала» 30 июня экономист и китаевед Николай Вавилов объяснил, что происходит с проектированием этой важной для Бурятии и Забайкальского края трубой.

Ведущий подкаста «Лёгкие деньги» Михаил Ханов заявил, что России теперь необходимо найти применение ямальскому газу из Западной Сибири, поставки которого в Европу сокращены. По «Силе-Сибири-1» в КНР идёт газ из Якутии и с севера Иркутской области. Китай же якобы лоббирует вместо трубы «Сила Сибири-2» поставки по газопроводу из Туркмении.

- «Сила Сибири-2» - это не контейнеры с ботинками загрузить. Это не делается одномоментно, - парировал Вавилов. – Это мегапроект. Мегапроекты всегда долго обсуждаются. Любой поток вспомните – «Южный», «Северный»…

- Но здесь идёт напрямую стравливание с конкурентами. Одно дело согласовывать цифры, инвестиции, цены… - заметил ведущий.

- Во время визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай (23-24 мая 2023 года - ред.) переговоры по «Силе Сибири-2» не анонсировались, - объяснил Вавилов. – Во-первых, по Туркменистану. Это всегда был крупнейший поставщик газа в Китай. Всегда! И гораздо раньше, чем «Сила Сибири-1». Там есть готовая инфраструктура.

По словам Вавилова, общее потребление газа в Китае «порядка 300 миллиардов кубометров в год»:

- Туркменистан, дай Бог, поставляет 30-45 миллиардов кубометров. Понимаете, место найдётся для всех. Это гигантский рынок. Он растёт. Там идёт уход от угля, который раньше использовался. Это не экологично. Он будет замещаться газом. Если мы в следующем году договоримся по «Силе Сибири-2», если через год, не важно: рано или поздно договоримся. Во-вторых, есть и этический момент. Китайцы спрашивают: «Вот вам кран на Западе перекрыли. А мы что, вчера на границе появились? Вы как к стратегическим партнёрам относитесь? Вам стало плохо, и вы к нам побежали?». Вот этот этический момент не забывайте тоже.

Китаевед отметил, что с КНР нужно строить долгосрочные отношения, потому что «Они всё помнят»:

- Поэтому не надо торопиться с «Силой Сибири-2». Я согласен с менеджментом «Газпрома», что рано или поздно мы наш экспорт газа до ста миллиардов (кубометров – ред.) доведём. Потому что «Сила Сибири-1», это важно для контекста, досрочно дошла до Шанхая. Должны были только в 2025 году. Дошла в 2023. А Пекин мы отапливаем уже с 2022 года. Это колоссальные успехи!

Эксперт сообщил, что при этом газопровод «Сила Сибири-1» конкурирует с американским сжиженным газом:

- Бояться, что мы чуть позже продадим им газ (по «Силе Сибири-2» - ред.) не стоит.

Президент Владимир Путин 14 марта заявил, что Бурятию и Забайкальский край нужно обеспечить магистральным газом в ближайшие десять лет.

Справка:

«Союз Восток» - монгольская часть российского газопровода «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров газа в год. По ней сырье из Западной Сибири будет экспортироваться в Китай. Меморандум о проведении оценки возможности реализации проекта «Газпром» и правительство Монголии подписали в декабре 2019 года. Протяженность трассы магистрального газопровода (МГП) «Сила Сибири-2» составит порядка 2600 км, МГП «Союз Восток» - 962,9 км. Российско-монгольскую границу газопровод «Сила Сибири-2» пересечёт в районе г. Кяхта, а «Союз Восток» пройдёт из аймака Сэленге на юго-восток до аймака Дорноговь, граничащего с автономным районом Внутренняя Монголия на севере Китая. Плнируется, что от него будут сделаны ответвления до Улан-Удэ и Читы.