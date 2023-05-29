Дерипаска приветствовал возможный отказ Китая от газопровода через Монголию

Тогда газа хватит для Бурятии и Забкрая, уверен олигарх

«Похоже, для Сибири останется побольше газа», - так прокомментировал алюминиевый магнат Олег Дерипаска новость о том, что Китай затягивает проектирование газопровода «Сила Сибири-2». Он должен пройти из России через Монголию в КНР. В монгольской части проект носит название «Союз Восток».

Ответвления от этой большой газовой трубы, по словам президента России Владимира Путина, позволят газифицировать Бурятию и Забайкальский край.

Западные СМИ врут?

О том, что Китай рассматривает альтернативный проект поставок газа из Туркмении, сообщили Reuters и Financial Times. Эти СМИ приводят мнения экспертов, которые полагают, что КНР добивается от России более выгодных для себя условий. Китайцы, дескать, пользуются нынешней уязвимостью российской стороны.

«КНР активизирует давно откладываемое строительство трубы через Среднюю Азию», - написал Reuters.

Источник в китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC) заявил британскому агентству:

«Очевидно, что Китай может провести обе сделки, чтобы обеспечить свои долгосрочные потребности в газе. Но он отдаёт приоритет Туркмении».

По его словам, КНР рассматривает стабильность в Средней Азии путём расширения торговли и другого сотрудничества со странами этого региона в качестве важного момента для поддержания спокойствия в нестабильном китайском регионе Синьцзян. В нём более 57% мусульманского населения. Отметим, что Запад в своей пропаганде постоянно говорит о нарушении в Синьцзяне прав человека властями КНР.

Туркменский газ при этом обходится Китаю на 30% дороже российского.



«Среднеазиатский газопровод рассматривается в качестве краеугольного камня инвестиций Китая в энергетическое и геополитическое пространство, - сказал источник Reuters. – Это говорит о стратегической ценности маршрута, которая превалирует над коммерческой выгодой».

Эксперты Financial Times отметили, что КНР сперва затягивала переговоры с Россией и по строительству газопровода «Сила Сибири-1».

Дерипаска очень рад

«Надеюсь, что хватит не только на газификацию Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Красноярского края, Хакасии, Тувы, но и на пару тройку газохимических комплексов для обеспечения сырьем промышленности Сибири и Дальнего Востока», - обрадовался этой информации британских СМИ Олег Дерипаска в своём телеграм-канале.

Уральское издание Накануне.RU при этом отмечает, что олигарх излишне оптимистичен:

«Бизнесмен, однако, не указывает на тот факт, что «Газпром» и Минэнерго не горят желанием газифицировать эти труднодоступные регионы и поставлять им газ, не доставшийся китайцам, по ценам ниже себестоимости. А об этом говорится почти на каждом совещании по вопросам газификации».

Президент России Владимир Путин во время визита в Улан-Удэ 14 марта 2023 года напрямую увязал прокладку «Силы Сибири-2» через Монголию в Китай с газификацией Бурятии и Забайкальского края.

Всё на мази?

«Не читайте советских газет», - так «Газпром» опроверг РБК информацию западных СМИ о том, что Пекин затягивает строительство газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию. Фрагмент из известного фильма «Собачье сердце» приложил к ответу официальный представитель компании Сергей Куприянов.

«Хотя в этом контексте речь следует вести о западных изданиях. Тем более, что отсутствие интереса со стороны Китая к магистральному газопроводу «Сила Сибири-2» в последние месяцы в зарубежной прессе всплывает достаточно часто», - отметило ИА Neftegaz.Ru.

Однако 21 марта 2023 года после встречи с лидером Си Цзиньпинем в Москве президент России Владимир Путин заявил:

- Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключённого в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через территорию Монголии. Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороной у нас все договорённости достигнуты.

В конце марта вице-премьер правительства РФ Александр Новак сообщал, что Россия надеется на заключение контракта на поставки газа в КНР по «Силе Сибири-2» до конца текущего года:



- Сейчас идет окончательное согласование контрактных условий между компанией «Газпром», китайской компанией CNPC. Уже ведется технико-экономическое обоснование, проектирование маршрута газопровода через территорию Монголии. Надеемся, уверены, что наши компании до конца года договорятся и выйдут на подписание контракта

12 мая «Газпром» рассказал ТАСС, что проектно-изыскательские работы по проекту строительства газопровода «Союз Восток» через Монголию в Китай находятся в завершающей стадии. В Улан-Баторе под руководством замглавы «Газпрома» Виталия Маркелова и вице-премьера Монголии Сайнбуянгийна Амарсайхана состоялось заседание совместной рабочей группы правительства Монголии и «Газпрома» по реализации меморандума о проекте трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

«Участники заседания обсудили ход выполнения проектно-изыскательских работ по проекту строительства магистрального газопровода «Союз Восток». Отмечено, что работы выполняются в полном соответствии с утвержденными планами и находятся в завершающей стадии», - говорилось в сообщении «Газпрома».

Справка:

«Союз Восток» - монгольская часть российского газопровода «Сила Сибири-2» мощностью 50 млрд кубометров газа в год. По ней сырье из Западной Сибири будет экспортироваться в Китай. Меморандум о проведении оценки возможности реализации проекта «Газпром» и правительство Монголии подписали в декабре 2019 года. Протяженность трассы магистрального газопровода (МГП) «Сила Сибири-2» составит порядка 2600 км, МГП «Союз Восток» - 962,9 км. Российско-монгольскую границу газопровод «Сила Сибири-2» пересечёт в районе г. Кяхта, а «Союз Восток» пройдёт из аймака Сэленге на юго-восток до аймака Дорноговь, граничащего с автономным районом Внутренняя Монголия на севере Китая.