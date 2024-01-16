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Мастер-план Улан-Удэ оказался рекордным на фоне других городов Дальнего Востока

Мастер-план Улан-Удэ оказался рекордным на фоне других городов Дальнего Востока
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко

С точки зрения объёма федеральных денег

Председатель правительства России Михаил Мишустин 9 января, как сообщал «Байкал-Daily», утвердил долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 городов Дальнего Востока.

Это вторая очередь городов. Первыми Мишустин утвердил в августе 2023 года планы социально-экономического развития на 7 лет Северобайкальска, Улан-Удэ, Читы.

Стоимость реализации плана социально-экономического развития Читы оценивается в 308,9 млрд рублей, из которых федеральный центр готов выделить 127,8 млрд. То есть чуть более трети.

План развития Улан-Удэ обойдётся в 277,4 млрд рублей. Федеральных средств на него запланировано больше, чем на Читу - 194,6 млрд рублей. Тут мы имеем 70% финансирования из центра. И это рекорд среди мастер-планов. О конкретных мероприятиях до 2030 года «Байкал-Daily» писал в этом материале.

Телеграм-канал «Региональная политика» дал расклад по другим городам.

Итак, на 16 городов «второй очереди» потратят 3,5 трлн рублей, в среднем 500 млрд в год. Из них федеральный центр вложит 1,2 трлн, 400 млрд отведено на региональные бюджеты. Основная часть – 1,9 трлн приходится на внебюджетные источники, то есть инвестиции со стороны бизнеса.

«Главным бенефициаром принятого решения стал Приморский край, - пишет «Региональная политика». - На Владивосток приходится львиная доля, более 950 млрд рублей, в т.ч. более 350 млрд из федерального бюджета (плюс 220 млрд получит соседний Артем)». Владивосток получит от Федерации лишь треть финансирования мастер-плана.

В Приморском крае план на 120 с лишним млрд рублей получил Уссурийск (из них центр потратит 36,5 млрд). Город судостроителей Большой Камень получил план почти на 72 млрд, в т.ч. 48,5 из федерального бюджета.

Напомним, что на мастер-план Северобайкальска заложено 29,5 млрд.

«Хорошо поддержана Якутия. План для Якутска оценен почти в 449 млрд, из которых более 202 млрд вложит центр». Менее половины из федерального бюджета.

На фоне Приморского края и Якутии крайне слабо выглядит Хабаровский край. План для Хабаровска стоит менее 367 млрд, почти в 3 раза меньше Владивостока. И всего 55,6 млрд федеральных средств! Менее 15%. В основном деньги пойдут на новые микрорайоны.

Столь важный для авиационной отрасли и оборонки Комсомольск-на-Амуре удостоился мастер-плана лишь за 48 млрд рублей, включая 23,5 млрд федеральных средств. То есть менее половины. Главным проектом там станет реконструкция аэропорта.

В Амурской области план для Благовещенска оценивается в 185 млрд, в том числе почти 123 из федерального бюджета (65%). Главные проекты там – реконструкция аэропорта, автодороги и канатная дорога в Китай.

План Белогорска стоит 52 млрд, в том числе 33,5 федеральных средств. Основной проект – переработка соевых бобов. План для города Свободный стоит почти 42 млрд, в том числе 32,5 из федерального бюджета. Средства потратят на жилье и дороги.

План для Биробиджана кажется гигантским (555 млрд), но центр вложит только 48,8. Менее 10%. Почти половина плана - строительство химического завода.

В Забайкалье повезло городу атомщиков Краснокаменску с планом на 110 млрд, в том числе 57,6 федеральных средств. Чуть больше половины. Там построят жилые кварталы и агропромышленный парк.

Мы видим, что для большинства планов развития городов ДФО хорошо, когда РФ выделяет в районе половины общей заложенной суммы. Чаще  даже меньше. В Улан-Удэ же, повторим, это твёрдых 70 процентов. В Благовещенске - 65%. Федеральные средства, по словам президента Путина, уже заложены минфином России в бюджете. А вот найдётся ли софинансирование (особенно от инвесторов!), ещё большой вопрос.

«Данные планы, по сути, просто суммируют предполагаемые инвестиции за семь предстоящих лет, - делает вывод «Региональная политика». - Под городами не всегда подразумевают сами города, как план по Биробиджану фактически охватывает весь регион. Налицо и огромные различия в финансировании: распределение средств лишь подчеркивает и закрепляет существующие контрасты между территориями ДФО, которые в целом останутся Клондайком для освоения бюджетных средств». 

Подчеркнём: для освоения гарантированных средств федерального бюджета.

ДФО Дальний Восток мастер-план мастер-планы бюджет

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