24 ноября

23 ноября

Популярное

Жителей Бурятии ждёт внеплановое повышение тарифов на ЖКХ в декабре

Жителей Бурятии ждёт внеплановое повышение тарифов на ЖКХ в декабре
Экономика,  Фото:pixabay.com
Тариф на холодную воду увеличится на 2,19 рублей

1 декабря 2022 года по всей стране вырастут тарифы на воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твёрдых коммунальных отходов. Это внеплановое повышение, перенесённое с 1 июля 2023 года на 1 декабря.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития, в следующие 1,5 года — до июля 2024 года – ставки больше подниматься не должны. Перенос сроков вызван необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ, пояснили в министерстве.

Насколько именно вырастут тарифы, решают регионы. Сегодня в Улан-Удэ была названа ставка нового тарифа на холодную воду. Итак, с 1 декабря тариф на холодное водоснабжение в Улан-Удэ будет составлять 26,57 рублей, на водоотведение - 34,13 рублей. Тариф на холодную воду увеличится на 2,19 рублей, а на канализацию – на 2,81 руб.

- По нашим подсчётам, если раньше семья из четырёх человек в среднем платила за наши услуги 460 рублей, то после декабрьской индексации эта сумма увеличится всего на 40 рублей и будет составлять не больше 500 рублей. Однако, еcли пoкaзaния пpибopoв yчётa нe будут пepeданы до 1 декабря, тo нaчиcлeниe зa ycлyги бyдeт пpoизвoдитьcя автоматически пo cpeднeмecячнoмy пoтpeблeнию, a уже чepeз тpи мecяцa – пo нopмaтивy, coглacнo кoличecтвy зapeгиcтpиpoвaнныx в квapтиpe или coбcтвeнникoв жилья. Просим всех улан-удэнцев срочно передать показания приборов учета, - обратилась заместитель директора по сбыту МУП «Водоканал» Алёна Азаревич.

Специалисты городского «Водоканала» просят потребителей срочно передать показания индивидуальных приборов учёта до 1 декабря.

Насколько точно вырастут другие тарифы ЖКХ, в Бурятии пока официально не объявляли. «Байкал-Daily» направил запрос в республиканскую службу по тарифам.

тарифы ЖКХ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии ждёт внеплановое повышение тарифов на ЖКХ в декабре
Жителей Бурятии ждёт внеплановое повышение тарифов на ЖКХ в декабре
Экономика, 24.11.2022
Тариф на холодную воду увеличится на 2,19 рублей
Аэропорт Улан-Удэ с начала года принял более 6 тысяч тонн груза
Аэропорт Улан-Удэ с начала года принял более 6 тысяч тонн груза
Экономика, 24.11.2022
В сравнении с прошлым годом объём перевозок увеличился в 3,5 раза
В Бурятии с начала года появилось более 2500 новых домов
В Бурятии с начала года появилось более 2500 новых домов
Экономика, 24.11.2022
Активнее всего в республике застраиваются Улан-Удэ и два пригородных района
Третий мост в столице Бурятии скоро соединит два берега Уды
Третий мост в столице Бурятии скоро соединит два берега Уды
Экономика, 24.11.2022
Строительство переправы вышло на новый этап
Из Улан-Удэ до Иркутска полетят дополнительные рейсы
Из Улан-Удэ до Иркутска полетят дополнительные рейсы
Экономика, 24.11.2022
Полёты будут выполняться четыре раза в неделю
Бурятия перевыполнила план по вводу жилья за счёт частных домов
Бурятия перевыполнила план по вводу жилья за счёт частных домов
Экономика, 23.11.2022
С начала года было построено более 288 тысяч квадратных метров недвижимости
В Бурятии насчитали более 290 тысяч легковушек
В Бурятии насчитали более 290 тысяч легковушек
Экономика, 23.11.2022
За 20 лет автомобилей в республике стало больше в три с лишним раза
Из Улан-Удэ с декабря могут запустить прямые рейсы в Мьянму
Из Улан-Удэ с декабря могут запустить прямые рейсы в Мьянму
Экономика, 23.11.2022
Жителям Бурятии, возможно, откроют доступ к ещё одной жаркой стране
Дороги Бурятии вошли в федеральную программу ремонта
Дороги Бурятии вошли в федеральную программу ремонта
Экономика, 22.11.2022
Минсельхоз России отобрал семь дорог в трёх районах республики
Из-за СВО в Улан-Удэ отказались от ледового городка за 8 миллионов
Из-за СВО в Улан-Удэ отказались от ледового городка за 8 миллионов
Экономика, 22.11.2022
Сэкономленные деньги решили отправить участникам спецоперации
В Бурятии объяснили введённое финансовое бремя для жильцов новостроек
В Бурятии объяснили введённое финансовое бремя для жильцов новостроек
Экономика, 22.11.2022
Жильцов новостроек освободили от капремонта всего на полгода из-за возможных ЧС
Бурятия собрала налогов на 10 млрд рублей больше, чем в прошлом году
Бурятия собрала налогов на 10 млрд рублей больше, чем в прошлом году
Экономика, 22.11.2022
В бюджет РФ за девять месяцев 2022 года поступило свыше 57,9 млрд рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^