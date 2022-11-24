Жителей Бурятии ждёт внеплановое повышение тарифов на ЖКХ в декабре

Тариф на холодную воду увеличится на 2,19 рублей



1 декабря 2022 года по всей стране вырастут тарифы на воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твёрдых коммунальных отходов. Это внеплановое повышение, перенесённое с 1 июля 2023 года на 1 декабря.



Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития, в следующие 1,5 года — до июля 2024 года – ставки больше подниматься не должны. Перенос сроков вызван необходимостью обеспечить бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ, пояснили в министерстве.



Насколько именно вырастут тарифы, решают регионы. Сегодня в Улан-Удэ была названа ставка нового тарифа на холодную воду. Итак, с 1 декабря тариф на холодное водоснабжение в Улан-Удэ будет составлять 26,57 рублей, на водоотведение - 34,13 рублей. Тариф на холодную воду увеличится на 2,19 рублей, а на канализацию – на 2,81 руб.



- По нашим подсчётам, если раньше семья из четырёх человек в среднем платила за наши услуги 460 рублей, то после декабрьской индексации эта сумма увеличится всего на 40 рублей и будет составлять не больше 500 рублей. Однако, еcли пoкaзaния пpибopoв yчётa нe будут пepeданы до 1 декабря, тo нaчиcлeниe зa ycлyги бyдeт пpoизвoдитьcя автоматически пo cpeднeмecячнoмy пoтpeблeнию, a уже чepeз тpи мecяцa – пo нopмaтивy, coглacнo кoличecтвy зapeгиcтpиpoвaнныx в квapтиpe или coбcтвeнникoв жилья. Просим всех улан-удэнцев срочно передать показания приборов учета, - обратилась заместитель директора по сбыту МУП «Водоканал» Алёна Азаревич.



Специалисты городского «Водоканала» просят потребителей срочно передать показания индивидуальных приборов учёта до 1 декабря.



Насколько точно вырастут другие тарифы ЖКХ, в Бурятии пока официально не объявляли. «Байкал-Daily» направил запрос в республиканскую службу по тарифам.



