Бурятию требуют вернуть в состав Сибирского федерального округа

Жители республики создали петицию, адресованную в Конституционный суд РФ
Республику Бурятия требуют возвратить в состав Сибирского федерального округа. Соответствующая петиция под названием «Вернуть Бурятию в состав Сибирского федерального округа!» появилась два дня назад на сайте Change.org. Обращение адресовано в Конституционный суд Российской Федерации.
Автор петиции перечисляет то, чего лишается Бурятия при переходе в Дальневосточный федеральный округ. Среди минусов перехода, по словам автора – увеличение энерготарифа и страх раздачи земель иностранцам.
Свои подписи под петицией поставили уже более одной тысячи человек. «Это гром среди ясного неба! Почему у нас решают всё за нас? Почему не объединили всю Сибирь в одну?», «Нет ни одного положительного момента в этом присоединении», «Я за сохранение сибирских вод, земель и леса», комментировали петицию подписчики.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 3 ноября Бурятия и Забайкалье вышли из состава Сибирского федерального округа и присоединились к ДФО. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
Плюсы от вхождения в ДФО называл глава Бурятии Алексей Цыденов. Бурятские министры также с оптимизмом отзывались о присоединении республики к Дальневосточному округу.
«Байкал-Dailу» также приводит полный текст петиции:
«Для кого эта петиция скажется положительно?
В первую очередь, для жителей республики Бурятия и их последующих поколений; во-вторую - для жителей регионов с плодородными землями и обширным лесным фондом, а также с разведанными запасами полезных ископаемых на ближайшие 20 лет, т.к. наш «азиатский сосед№ положил глаз не только на пресную воду.
Чего лишаются жители Бурятии при текущем положении дел?
1. Систематично будут открепляться прибрежные территории озера Байкал (напомним, это наследие ЮНЕСКО).
2. Бурятия лишается базового «сибирского» энерготарифа, и получает «бонусом» дальневосточный - 4 руб.30 коп. за кВт.
Правительство РФ не сможет полностью покрывать разницу между базовым тарифом 4,3 руб. и текущим тарифом для населения, поэтому существующая цена с 2,75 руб. легко поднимется до 3,5 руб.
3. Планы властей уравнять энерготарифы с Иркутской областью канут в лета, т.к. регионы оказались в разных тарифных зонах по признаку «федерального округа».
Федеральным законом об особенностях предоставления гражданам земельных участков №119-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) закреплено право ГРАЖДАНИНА РФ на получение 1 гектара земли на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Ранее были приняты поправки в федеральный закон о гражданстве: введён упрощённый порядок получения российского гражданства.
Таким образом, иностранное лицо, получившее российское гражданство по упрощённому порядку, формально попадает под категорию лиц, претендующих на пресловутый «гектар дальневосточной земли», а прибрежные территории Байкала со стороны Бурятии формально попали под ДФО.
В этом большой риск: пользуясь такой лазейкой «иностранные граждане» по договору «безвозмездного пользования» сначала будут «пользоваться», а затем - имеют право на получение земли в собственность.
Если мы говорим о взаимосвязи этих «территориальных нововведений» с текущей геополитической ситуации, то гражданам Китайской Народной Республики - такое право будет безоговорочно предоставляться.
Заметьте, что сторонники «присоединения территорий к ДФО» считают, что раз россияне сами не осваивают нетронутые земли, то пусть этим хотя бы займутся «иные россияне».
Лукавство здесь в том, что территории, например, полуострова Таймыра, Ямала, Гыданский - малочисленны и формально тоже могли попасть под «раздачу гектара», как малоосвоенные. Секрет на поверхности: земли ДФО с точки зрения властей - менее ценны, т.к. не содержат «экспортноориентированного сырья: нефти и газа»: А те территории ДФО, что содержат полезные ископаемые - требуют несоизмеримых капиталовложений, которые как уже показала практика ни Роснефть, ни Газпром - не делают даже на текущих/разработанных месторождениях», говорится в тексте петиции.
Бурятию требуют вернуть в состав Сибирского федерального округа
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