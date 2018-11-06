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Бурятские министры с оптимизмом смотрят на присоединение к ДФО

Бурятские министры с оптимизмом смотрят на присоединение к ДФО
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Министры Бурятии озвучили преимущества включения республики в состав Дальневосточного федерального округа

Министры Бурятии прокомментировали плюсы вхождения Бурятии в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Как сообщал «Байкал-Daily», с 3 ноября республика и Забайкалье вышли из состава Сибирского федерального округа и присоединились к ДФО. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Сегодня первый зампред правительства Бурятии Игорь Шутенков пояснил, что с нововведениями изменятся лишь «административные рычаги управления». При этом появляется возможность пользоваться программами, работающими в ДФО.

- Нам даётся возможность воспользоваться теми механизмами, которые существуют на территории ДФО. В поручениях президента Российской Федерации и председателя правительства ставилась задача подтянуть жизнь людей в Дальневосточном федеральном округе. Развитие данных субъектов должно идти опережающими темпами по сравнению с другими субъектами страны. Плохого этого указ нам ничего не приносит, приносит только возможности использовать дополнительные механизмы для нашей республики, - рассказал Игорь Шутенков.

Министерство экономики: «К 2025 году уровень жизни выше среднероссийского»

Министр экономики Бурятии Александр Бардалеев подчеркнул, что развитием Дальнего Востока занимается отдельное министерство. И теперь механизмы, нацеленные на улучшение жизни, могут применяться для Бурятии.

- Это «Территории опережающего развития», «Свободный порт Владивосток», инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, механизм бесплатного предоставления земельных участков и снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей Дальнего Востока, - перечислил программы Александр Бардалеев.

К 2025 году поставлена цель достигнуть темпов роста выше среднероссийских показателей по уровню социально-экономического развития. Также республика будет включена в работу по формированию специальных разделов в госпрограммах, в которых участвуют субъекты ДФО.

Министерство социальной защиты населения: «Выплаты на третьего ребёнка»

На Дальнем Востоке действует программа по выплате финансирования за рождение третьего ребёнка. Министр соцзащиты Бурятии Татьяна Быкова надеется, что республика будет принимать участие в этой программе.

- Все льготы, социальные выплаты, установленные российским и республиканским законодательством, будут выполняться в полном объёме, как и до этого. Могут быть дополнительные финансовые преференции, мы рассчитываем на то, чтобы использовать шанс посмотреть на республику по выплатам при рождении на третьего ребёнка, - рассказала Татьяна Быкова.

Но загвоздка в том, что по уровню рождаемости Бурятия в СФО стояла на третьем месте, по данным по ДФО – на первом.

- Согласно указу президента, те субъекты, которые имеют высокий показатель рождаемости, не относятся к выплатам при рождении на третьего ребёнка. Мы очень заинтересованы в этом вопросе, но я думаю эта работа будет продолжена в части совершенствования мер социальной поддержки, - подытожила Татьяна Быкова.

Министерство имущественных и земельных отношений: «Дальневосточный гектар»

Министр имущественных и земельных отношений Бурятии Маргарита Магомедова сообщила, что Бурятии пока нет в списке территорий на участие «Дальневосточном гектаре», но предположила, что вскоре будут внесены изменения, и территория республики там появится. Приобрести участок может любой гражданин России, участок может использоваться под любые разрешённые виды деятельности.

- Глава Бурятии, исходя из положения, должен подготовить и внести в Народный Хурал проект закона, который будет устанавливать перечень территорий муниципальных образований, на территории которых земля не может предоставляться для реализации этого закона, - прокомментировала Маргарита Магомедова.

При этом она подчеркнула, что законы, работающие на сохранение озера Байкал, особо охраняемых территорий останутся в силе. В рамках «Дальневосточного гектара» людей, взявших участок в пользование, через три года ждут проверки на использование земли по назначению. После пяти лет использования участок можно взять в аренду на 49 лет или приобрести в собственность. Дарить, перепродавать земли иностранцам закон запрещает.

Министерство транспорта: «Электроэнергия не будет повышаться»

На сегодня Бурятии участвует в программе по субсидированию авиаперевозок, но только по московскому направлению. Ранее были направлены предложения в минтранс России предложения о включении в перечень субсидированных перевозок во Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи. На сегодня ответ ещё не был получен, но в свете последний событий и.о. министра Алексей Назимов надеется, что субсидии будут одобрены.

Также Алексей Назимов успокоил жителей Бурятии, сказав, что не повышения стоимости электроэнергии для потребителей не ожидается.

- В настоящее время мы покупаем электроэнергию по фиксированной цене на оптовом рынке, пока мы оттуда не уходим. Есть некоторые моменты, по которым на частично могут поднять цену, но думаю, с вхождением в ДФО цены останутся без изменений, - рассказал Алексей Назимов.

Минтуризма: «Возможность получить электронную визу»

Благодаря включению Бурятии в состав ДФО, для жителей республики появится возможность получения электронной визы. Этот механизм упрощает порядок получения визы, в список которых включены 18 стран: Алжир, Бахрейен, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, Корейская демократическая республика, Кувейн, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.

Плюсы от присоединения в ДФО могут ощутить предприниматели, занимающиеся туристско-рекреационными видами деятельности. Они получат льготную налоговую ставку 0% по налогу на прибыль.

- То есть, те предприятия, которые находятся на системе налогообложения на данной системе, могут получать нулевую ставку в течение четырёх лет до 2022 года. Это симулирует вхождение крупных сетей отелей. Также применение вот таких налоговых преференций будет стимулировать развитие гостиничного бизнеса в Бурятии, - пояснила министр Мария Бадмацыренова.

Также Бурятия и Иркутск включены в программу маршрута «Дальневосточное кольцо». Ао словам министра, теперь работы в этом направлении будут идти активнее.

Минприроды: «У недропользователей появится возможность развития»

Министр природных ресурсов Вадим Кантор сразу же заявил, что Байкал является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и общенациональным достоянием, поэтому от того, что Бурятия перешла в состав ДФО, изменений не ожидается.

- Что касается недропользования, мы ожидаем возможность получения льготного кредитования и привлечения инвестиций для наших недропользователей, это позволит им развиваться более быстрыми темпами, - подытожил Вадим Кантор.

Заместитель министра строительства Сергей Рыбальченко выразил надежду, что после изменений сохранится национальный проект «Экология», касающийся озера Байкал и строительство очистных сооружений.

Также имеется программа по бурятскому участку БАМа, эти направления тоже сохранятся, пообещал Сергей Рыбальченко.

Минпромторг: «Предприниматели смогут получить льготные кредиты»

Министерство промышленности и торговли республики также с оптимизмом смотрит на присоединение Бурятии к ДФО. По словам заместителя министра Алексея Унгаева, сегодня Селенгинск входит в состав территорий опережающих развитие (ТОР). После присоединения жители республики получают ряд преференция.

- Ускоренная процедура возмещения НДС для резидентов ТОР, режим свободной таможенной зоны: беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление, использование товар внутри; сокращённые сроки для объектов капитального строительства, сокращённое время проведения контрольных проверок и ряд других мероприятий, - рассказал Алексей Унгаев.

Кроме того, благодаря фонду развития Дальнего Востока предприниматели могут получить льготные кредиты: на пополнение оборотных средств (до трёх миллионов рублей) со ставкой до 12,5% и кредит на инвестиции (до 10 лет) со ставкой 13,5%.

Ежегодно реализацию программ из бюджета выделяется 390 млрд. рублей.

В заключение министры признались, что они ещё плохо знакомы со всеми программами ДФО и им ещё предстоит разобраться. Игорь Шутенков отметил, что размер дотаций, постигаемых в республику останется без изменений, а размер субсидий должен увеличиться.

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