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Политолог назвал включение Бурятии в ДФО «бессмысленным»

Политолог назвал включение Бурятии в ДФО «бессмысленным»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Против выступили и известные экологи

Вопрос включения Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа остаётся самым обсуждаемым. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее плюсы от вхождения в ДФО обрисовал глава Бурятии Алексей Цыденов. Сегодня бурятские министры на специальной пресс-конференции пояснили конкретнее, какие преференции ждут республику.

Ряд экспертов выражают скептические мнения. Директор региональных программ Независимого института социальных исследований Наталья Зубаревич считает, что обещанные программы вряд ли помогут принципиально улучшить экономическую ситуацию в Забайкалье и Бурятии. Её мнение приводит «Коммерсантъ».

- «Дальневосточный гектар» почти не работает на самом Дальнем Востоке. Субсидии на авиаперевозки кончились уже в середине августа и без этих двух регионов, - пояснила Зубаревич.

При этом эксперт отметила, что тарифы на электроэнергию в Забайкалье действительно очень высокие и в этом плане преференции ДФО будут полезны, но «кардинально ситуацию не изменят».

Политолог Александр Кынев назвал решение включить Забайкалье и Бурятию в ДФО «бессмысленным» и «ничего не дающим» этим регионам. Он напомнил, что в начале 2000-х были обращения по поводу перевода тогда ещё Читинской области и Бурятии под юрисдикцию Дальнего Востока, но «тогда их проигнорировали». «Сейчас какого-то массового движения за это не было»,— отметил эксперт.

По мнению политолога Леонида Бляхера, практически это означает только то, что губернатор Забайкальского края будет ездить не к полпреду СибФО, а к полпреду ДФО. «Никакой пользы от присоединения Забайкалья и Бурятии к ДФО ни для региона, ни для федерального округа не видно»,— заявил он «Ъ».

Известный эколог, директор Общественной организации «Бурятское региональное отделение по Байкалу» Наталья Тумуреева выразила опасения о сокращении Центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

«Боюсь того, что всякие «Территории опережающего развития», «стратегические», «инвестиционные» и прочие проекты псевдоразвития, сутью которых является сведение леса и разработка месторождений полезных ископаемых в бассейне Байкала приведут к сокращению ЦЭЗ (Центральной экологической зоны). Ну, и дальневосточный гектар могут «по ошибке» выдать на особо охраняемых природных территориях, как это случалось в других регионах», - написала в Facebook Наталья Тумуреева.

Эколог Кристиан Ринчинов также солидарен с Натальей Тумуреевой по поводу возможной раздачи «дальневосточного гектара» на особо охраняемых землях и других угроз. Эколог высказал мнение, что одна из причин перекраивания федеральных округов – наделение минвостокразвития полномочий по исполнению договора о сотрудничестве между Россией и Китаем. Бурятия и Забайкальский края как раз имеют китайские инвестиции.





Дальневосточный федеральный округ
 
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