Политолог назвал включение Бурятии в ДФО «бессмысленным»

Эколог Кристиан Ринчинов также солидарен с Натальей Тумуреевой по поводу возможной раздачи «дальневосточного гектара» на особо охраняемых землях и других угроз. Эколог высказал мнение, что одна из причин перекраивания федеральных округов – наделение минвостокразвития полномочий по исполнению договора о сотрудничестве между Россией и Китаем. Бурятия и Забайкальский края как раз имеют китайские инвестиции.

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