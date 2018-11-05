Как в Бурятии отреагировали на вхождение в ДФО











Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что данное решение «открывает перед республикой новые возможности и перспективы».



- Юрисдикция Дальневосточного федерального округа имеет дополнительные преимущества: меры поддержки и в экономической, и в социальной сферах. Это стимулирование инвестиционных проектов, поддержка Фонда развития Дальнего Востока, выплаты при рождении третьего ребёнка, возможности введения электронных виз и развитие туризма, а также предоставление «дальневосточного гектара». Всё это дает дополнительные стимулы для развития территории нашей республики, - прокомментировал глава Бурятии.



При этом он подчеркнул, что «в Сибирском федеральном округе Бурятии также было комфортно», отдельно поблагодарив за поддержку полпреда президента в СФО Сергея Меняйло.



«Просил президента»



Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявил, что «рад такому быстрому решению президента» о включении региона в состав Дальневосточного федерального округа. Вопрос он косвенно поднял ещё во время



- На своей встрече с президентом страны я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах. Принятое решение дает нам эти механизмы. Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление дальневосточного гектара. Сейчас просто рад такому быстрому решению президента, - сказал Осипов.



Он отметил справедливость распространения всех мер на Бурятию и Забайкальский край, имеющие примерно те же проблемы, что и дальневосточные регионы.



- Как первый заместитель министра Минвостокразвития, я с этими дальневосточными преференциями хорошо знаком. Руководил разработкой многих из них. Благодаря этому решению президента забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения земли, так называемым «дальневосточным гектаром». Край будет получать больше федеральных субсидий на авиа перелеты. Благодаря льготам и преференциям мы сможем создавать больше разнообразных рабочих мест. Сейчас главное для Забайкалья - это эффективная работа краевых министерств нашего правительства, чтобы забайкальцы получили положительные результаты как можно быстрее, - отметил врио губернатора.



Наговицын поздравил жителей



Депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов на вопрос о том, что думает по поводу вхождения в Дальневосточный федеральный округ, ответил в комментариях.



- На мой взгляд, с переходом в ДВФО автоматически получим префернции и льготы, которые уже действуют и работают в Дальневосточном округе. Не думаю, что возникнет Байкальский вопрос из-за этого. По крайней мере, пока плюсов больше, - написал Дамдинов.



Экс-глава Бурятии, ныне сенатор Вячеслав Наговицын посвятил произошедшему отдельный пост на странице в Facebook. Он поздравил жителей республики с вхождением в состав ДФО, заявив, что республика должна перестать быть «глубоко дотационным регионом».



- Для нас это означает новый этап развития всех направлений социальной сферы и экономики. С сегодняшнего дня все преференции, ранее разработанные для опережающего развития Дальневосточных субъектов России, распространяются и на Бурятию. Республике дан шанс из глубоко дотационного региона стать экономически развитым, самодостаточным субъектом с развитой социальной инфраструктурой с обеспеченностью выше средних показателей по стране и школами, и детскими садами, спортивными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры и т.д. и т.п. Заработают меры стимулирования экономики – «Территории опережающего развития» - ТОСЭР, «Дальневосточный гектар», государственная поддержка инвестиционных проектов, создание развитой дорожной и инженерной инфраструктуры, - поделился Вячеслав Наговицын.



Он также выразил мнение, что теперь не за горами и газификация региона.



- Теперь самое главное - «без раскачки» включиться в процесс. Нужна конкретная программа достижения в Республике показателей социально-экономического развития, как прописано в Указе Президента РФ, выше средних по стране. Знаю, что эта работа уже начата и к ней подключено большое количество специалистов. Давайте пожелаем им удачи! – завершил Наговицын. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявил, что «рад такому быстрому решению президента» о включении региона в состав Дальневосточного федерального округа. Вопрос он косвенно поднял ещё во время встречи с президентом по поводу своего назначения в Забайкалье. - На своей встрече с президентом страны я поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые пока работают исключительно в дальневосточных регионах. Принятое решение дает нам эти механизмы. Территории опережающего развития, свободный порт, строительство социальной инфраструктуры, бесплатное предоставление дальневосточного гектара. Сейчас просто рад такому быстрому решению президента, - сказал Осипов.Он отметил справедливость распространения всех мер на Бурятию и Забайкальский край, имеющие примерно те же проблемы, что и дальневосточные регионы.- Как первый заместитель министра Минвостокразвития, я с этими дальневосточными преференциями хорошо знаком. Руководил разработкой многих из них. Благодаря этому решению президента забайкальцы смогут воспользоваться правом бесплатного получения земли, так называемым «дальневосточным гектаром». Край будет получать больше федеральных субсидий на авиа перелеты. Благодаря льготам и преференциям мы сможем создавать больше разнообразных рабочих мест. Сейчас главное для Забайкалья - это эффективная работа краевых министерств нашего правительства, чтобы забайкальцы получили положительные результаты как можно быстрее, - отметил врио губернатора.Депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов на вопрос о том, что думает по поводу вхождения в Дальневосточный федеральный округ, ответил в комментариях.- На мой взгляд, с переходом в ДВФО автоматически получим префернции и льготы, которые уже действуют и работают в Дальневосточном округе. Не думаю, что возникнет Байкальский вопрос из-за этого. По крайней мере, пока плюсов больше, - написал Дамдинов.Экс-глава Бурятии, ныне сенатор Вячеслав Наговицын посвятил произошедшему отдельный пост на странице в Facebook. Он поздравил жителей республики с вхождением в состав ДФО, заявив, что республика должна перестать быть «глубоко дотационным регионом».- Для нас это означает новый этап развития всех направлений социальной сферы и экономики. С сегодняшнего дня все преференции, ранее разработанные для опережающего развития Дальневосточных субъектов России, распространяются и на Бурятию. Республике дан шанс из глубоко дотационного региона стать экономически развитым, самодостаточным субъектом с развитой социальной инфраструктурой с обеспеченностью выше средних показателей по стране и школами, и детскими садами, спортивными, медицинскими учреждениями и учреждениями культуры и т.д. и т.п. Заработают меры стимулирования экономики – «Территории опережающего развития» - ТОСЭР, «Дальневосточный гектар», государственная поддержка инвестиционных проектов, создание развитой дорожной и инженерной инфраструктуры, - поделился Вячеслав Наговицын.Он также выразил мнение, что теперь не за горами и газификация региона.- Теперь самое главное - «без раскачки» включиться в процесс. Нужна конкретная программа достижения в Республике показателей социально-экономического развития, как прописано в Указе Президента РФ, выше средних по стране. Знаю, что эта работа уже начата и к ней подключено большое количество специалистов. Давайте пожелаем им удачи! – завершил Наговицын.











- Инвестиционный мандат Фонда распространяется на эти территории, и мы уже участвуем в одной из масштабных сделок, направленных на развитие Ключевского месторождения золота в Забайкалье, - добавил директор фонда развития Дальнего Востока.



«Больше не «Золушка»



Любопытное мнение высказал и депутат Госдумы от Забайкальского края Николай Говорин.



- Я отношусь к присоединению Забайкалья к Дальневосточному федеральному округу позитивно. В программе развития Дальнего Востока и Байкальского региона, утверждённой правительством, Забайкальский край выглядел в роли «Золушки» – инвестиций и финансирования не было. Весь смысл сводится к тому, чтобы было адекватное финансирование программ, которые активно реализуются на Дальнем Востоке, - цитирует Говорина «Заб.Ру».



Депутат уточнил, что знал о том, что такое решение готовится больше года назад.



- Я также думаю, что такое решение связано и с тем, что сейчас край возглавляет человек, который хорошо знает программы Дальнего Востока. Это положительный момент в использовании тех ресурсов, которые открываются перед Забайкальским краем, - добавил депутат.



