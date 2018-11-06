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Хабаровские СМИ о включении Бурятии в ДФО: #Байкалнаш

Хабаровские СМИ о включении Бурятии в ДФО: #Байкалнаш
Экономика, 
Как в Хабаровске отреагировали на переход Бурятии и Забайкалья в Дальневосточный федеральный округ

Главной новостью последних дней стало включение Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа. Указ, который подписал Владимир Путин 3 ноября, произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Глава Бурятии Алексей Цыденов, депутаты Госдумы, сенатор Наговицын и другие первые лица видят позитивные стороны, в первую очередь, из-за распространения дальневосточных преференций.

Высказались по данному поводу и дальневосточные эксперты. В хабаровском издании dvnovosti.ru публикация вышла под заголовком #Байкалнаш.

«С легкой руки Владимира Путина Дальний Восток пополнился еще двумя субъектами. В ДФО вошли Забайкалье и Бурятия. Жители этих территорий от таких новостей, похоже, в восторге, ну а мы рады, что Байкал теперь стал дальневосточным», - говорится в материале dvnovosti.ru.

Опрошенные изданием местные специалисты отметили: «Забайкалье и Бурятия и без этой реформы негласно являлись частью Дальневосточного федерального округа. На эти территории и раньше распространялись преференции, доступные региону. Теперь же Забайкалье и Бурятия получат весь спектр инструментов, необходимых для ускоренного развития».

— Это и режим свободного порта Владивосток, и получение дальневосточных гектаров, и территории опережающего социально-экономического развития. Напомню, что с начала 90-х годов эти субъекты входили в ассоциацию «Дальний Восток и Забайкалье», являлись частью федеральной целевой программы по ускоренному развитию, — напомнил Вадим Заусаев, доктор экономических наук.

Эксперт при этом обратил внимание на характерную особенность территорий Дальнего Востока. Это, в первую очередь, выход к морю, порты, освоение шельфа. Немного выделяется из общего списка Якутия, но этот субъект связан с остальными экономически, а также Амурская область. Она сопряжены с другими территориями своими ГЭС, а также является важным транспортным узлом.

— Забайкалье и Бурятия по бюджету являются дефицитными. Новые инструменты позволят им получить дополнительные рычаги развития, так что для этих территорий включение их в состав ДФО - позитивное решение. Что касается пользы для остальных субъектов, то я бы сейчас не стал говорить однозначно, — отметил Вадим Заусаев.

Основным теперь является вопрос финансирования. В составе ДФО стало на два субъекта больше, а соответственно и деньги придется делить уже на 11 территорий, отмечает dvnovosti.ru.

— Это техническая процедура, поэтому я не думаю, что произойдет ущемление чьих-либо прав. Кроме того, я отмечу, что Бурятия и Забайкалье получат доступ к нашим портам. В Чите больше 250 месторождений, в том числе и мирового масштаба. Это неисчерпаемая кладовая, которую практически не трогали при советской власти. Если все это будет вывозиться на экспорт, то субъект получит импульс к экономическому развитию. Намного быстрее будут решаться проблемы, — сообщил изданию Евгений Чадаев, эксперт федеральной экспертной сети «Клуб регионов».

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СМИ Дальневосточный федеральный округ
 
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