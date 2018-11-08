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В Бурятии введут механизм получения электронных виз

В Бурятии введут механизм получения электронных виз
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Нововведение связано с включением республики в состав Дальневосточного федерального округа

В Бурятии будет введён механизм получения электронных виз. Об этом сообщила министр туризма республики Мария Бадмацыренова, комментируя включение Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа.

- В первую очередь вхождение республики в состав ДФО расширяет возможности применения постановления правительства России от 30 мая 2017 «Об электронной визе». Механизм получения электронной визы упрощает порядок получения данной визы. В данный список входят 18 стран, граждане которых имеют право упрощённого получения электронной визы для увеличения турпотока. Постановление распространяется на все воздушные пункты пропуска ДФО. Сейчас будет проводиться работа по включению изменений механизмов в данное постановление, - пояснила Мария Бадмацыренова.

Система выдачи электронных виз на Дальнем Востоке действует с августа 2017 года. За это время иностранным гражданам выдано почти 34 тысячи электронных виз.

Жители таких стран, как Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция, в соответствии с нововведением, смогут посещать Бурятию в ближайшее время.

По упрощённому визовому режиму туристы из этих 18 стран сейчас посещают Владивосток (Кневичи), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный).

Электронная виза действует следующим образом: не позже чем за четыре дня до предполагаемой поездки иностранец заполняет заявление на специализированном сайте МИД России. В течение трёх дней будет дан ответ. Если он будет положительным, визу, которая будет действовать в течение 30 дней, иностранному гражданину проставят прямо на российской границе. Плата за электронную визу не взимается.

Как сообщал «Байкал-Daily», среди других преференций, связанных с вхождением в Дальневосточный округ, будет, к примеру, «дальневосточный гектар».

туризм
 
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