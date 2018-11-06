Алексей Цыденов: «Географически мы остаёмся Сибирью, но получаем плюсы»

Надо сразу сказать, что нам было комфортно и в Сибирском федеральном округе, я хочу сказать спасибо Сергею Ивановичу Меняйло за работу, за поддержку, за помощь. Но мы движемся вперед и теперь будем входить в ДВФО, - отметил Алексей Цыденов.





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