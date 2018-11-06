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Алексей Цыденов: «Географически мы остаёмся Сибирью, но получаем плюсы»

Алексей Цыденов: «Географически мы остаёмся Сибирью, но получаем плюсы»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии пояснил, что означает переход республики в Дальневосточный федеральный округ

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 ноября президент Владимир Путин подписал указ, которым перевёл Бурятию и Забайкальский край из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сделал заявление, в котором поддержал решение президента и заявил о важности и обоснованность передачи республики в состав Дальневосточного федерального округа (ДВФО). Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- То, что мы вошли в ДВФО, даёт нам преимущества в социально-экономическом развитии республики. В рамках действующего законодательства предусмотрены дополнительные преференции субъектам федерации, входящим в ДВФО в социальной и экономической сфере. На Дальнем Востоке действует ряд институтов развития – Фонд развития Дальнего Востока, корпорация по развитию Дальнего Востока, по привлечению инвестиций, по льготному кредитованию, по развитию человеческого капитала. Плюс есть преимущества в развитии туризма, в частности, электронные визы, используемые только в ДВФО, есть налоговые льготы и упрощенная система формирования территории опережающего социально-экономического развития. В рамках этих территорий работает другой налоговый режим. Помимо этого, есть отдельное поручение президента и председателя правительства о том, чтобы в рамках принимаемых государственных программ уделялось особое внимание территориям, входящим в ДВФО.

Надо сразу сказать, что нам было комфортно и в Сибирском федеральном округе, я хочу сказать спасибо Сергею Ивановичу Меняйло за работу, за поддержку, за помощь. Но мы движемся вперед и теперь будем входить в ДВФО, - отметил Алексей Цыденов. 


О федеральных программах и статусе озера Байкал

- Решение никак не повлияет на судьбу федеральных целевых программ по развитию и сохранению озера Байкал. То, что касается Байкала, ничего не меняется. Нацпроекты и Федеральные целевые программы как были, так и остаются, и мы как в них были, так и остаемся, и может быть, там еще где-то и прирастем, - подчеркнул Алексей Цыденов.

О географическом разделении

- Географически, как мы были Сибирью, так и остаемся, никто географию не менял. Мы получаем дополнительные административные плюсы, при этом ничего не теряя, - отметил глава республики.

О льготах

- Тот набор льгот, который мы сейчас имеем, остаётся. Мы можем получить дополнительные льготы, то есть выплаты на третьего ребёнка, на сегодня их у нас нет, а по Дальневосточному округу есть отдельное поручение по выплатам на третьего ребёнка. Но с этим надо будет ещё работать, поскольку бюджет 2019 года уже сверстан и какие-то механизмы поддержки могут заработать с 2020 года. Сейчас совместно с правительством РФ и аппаратом ДВФО будем отрабатывать перечень необходимых документов, административных решений, финансовых решений, которые позволят нам полностью интегрироваться в механизмы, работающие на территории ДВФО, - разъяснил глава.

О «дальневосточном гектаре»

- Это возможность бесплатного получения земли для всех граждан Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. И эта программа на нас тоже будет распространяться. Это даёт возможность дополнительно привлекать людей, которые вкладываются в развитие территории, создавать им определённые условия. Так что во многом программа будет способствовать тому, чтобы наша территория лучше осваивалась. Мы с субъектами, которые до этого входили в ДВФО, очень похожи в плане низкой плотности населения, приграничной территории. Поэтому то, что мы сейчас вошли в ДВФО, безусловно, даст возможность ускоренными темпами нам развиваться. Те поручения президента и правительства, которые есть, они направлены на то, что территории, входящие в ДВФО, развивались темпами выше средне-российских, - пояснил Алексей Цыденов.

О переименовании учреждений

- Те наименования, которые не содержат в своём наименовании слова «федеральный округ», никаких изменений не ожидается. Ни Восточно-Сибирский государственный университет, ни Восточно-Сибирская железная дорога. Дальневосточная железная дорога по БАМу проходит через территорию Забайкальского края. Никто не переименовывал ни дорогу, ни край в зависимости от федерального округа. Это не требуется остальным учреждениям и организациям. Работаем так, как работали ранее, - уточнил глава республики.

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