В Иркутске сотрудника МКУ «Безопасный город» задержали за взятку в 500 тысяч





Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в отношении сотрудника муниципального учреждения Иркутска «Безопасный город». Дело возбуждено по материалам УФСБ России по региону.По версии следствия, муниципальный работник получил от лица, представляющего интересы коммерческой организации, взятку в размере 500 тысяч рублей.- Взятка предназначалась за содействие в подготовке документов и приёмке услуг по муниципальным контрактам, связанных с организацией системы интеллектуального видеонаблюдения в областном центре, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.В результате оперативных мероприятий подозреваемого задержали на месте преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.