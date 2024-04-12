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В Иркутской области задержали курьеров телефонных мошенников

В Иркутской области задержали курьеров телефонных мошенников
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В преступную схему аферисты вовлекли молодых людей

В дежурную часть отдела полиции № 4 Межмуниципального управления МВД России «Братское»

В полицию Братска обратилась 83-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что после общения с неизвестными лишилась 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что 1 апреля пожилой женщине на стационарный телефон позвонил незнакомец и сообщил, что по вине её внучки, проживающей в Москве, пострадал человек. А чтобы решить вопрос, потребовал перевести круглую сумму. Через 10 минут на пороге стоял курьер, которому бабушка передала все свои сбережения.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД России «Братское» были установлены двое молодых людей. Выяснилось, что один из них откликнулся на объявление в Интернете о дополнительном заработке. Задача была простая - забрать наличные у клиента и перевести их через банкомат на счёт «работодателя». За данную услугу аферисты пообещали пять тысяч рублей. «Соискатель» согласился на эти условия и отправился на «задание» вместе с другом, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
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