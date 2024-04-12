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В Тарбагатайском районе Бурятии горел сарай

В Тарбагатайском районе Бурятии горел сарай
Происшествия,  Фото:Администрация МО "Тарбагатайский район"
Огонь потушили за 10 минут

Накануне, 11 апреля, в селе Нижний Саянтуй по улице Степная загорелся сарай.

На момент прибытия пожарных дощатое строение полыхало на территории нежилого домовладения. Потушить пожар удалось за 10 минут. В результате пожара повреждены кровля и стена сарая.

Хозяин, площадь, причина и ущерб устанавливаются, сообщает администрация МО «Тарбагатайский район».
пожар

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