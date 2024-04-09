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В Бурятии опрокинулся мотоциклист

В Бурятии опрокинулся мотоциклист
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчину госпитализировали

Накануне, 8 апреля, в Заиграевском районе Бурятии в ДТП пострадал 32-летний мотоциклист.

- Около 16.30 часов водитель мотоцикла «Регул Мото», следуя по улице Дархита в посёлке Новоильинск, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мужчину с травмами госпитализировали в больницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также накануне в Улан-Удэ пострадала пассажирка автомобиля, который в результате ДТП пробил ограждение и вылетел на пешеходную зону.

ДТП мотоциклисты

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