Улан-удэнка перевела «сотруднику ФСБ» 1,5 млн рублей





62-летняя жительница Улан-Удэ перевела аферистам около полутора миллионов рублей.Всё началось по уже ставшей стандартной схеме. 4 апреля ей в мессенджере пришло сообщение от, якобы, работодателя, который поинтересовался, не общалась ли она с сотрудником ФСБ. По легенде, правоохранителями проводилась проверка в отношении сотрудников организации, в ходе которой был выявлен факт кражи денег с банковских счетов горожанки. Сказанное было подтверждено фото постановления «УФСБ по г. Улан-Удэ».Уже вскоре через мессенджер улан-удэнке позвонил вышеназванный лже-страж порядка. Он объяснил: причина проверки связана с утечкой личных данных работников учреждения и последовавших за этим действий по оформлению аферистами на её имя автокредита. Мужчина уведомил, что с ней свяжется представитель Росфинмониторинга и даст рекомендации по обеспечению финансовой безопасности.- Следуя указаниям специалиста женщина, чтобы опередить мошенников и не дать им завладеть кредитными средствами, сама заключила договор займа. Сначала в одном банке – на 600 тысяч рублей, на следующий день на 700 тысяч рублей – в другом. Все деньги она обналичила и перечислила на указанные «безопасные» счета через терминалы в торговых центрах, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Аферисты убедительно проинструктировали её о том, как себя вести в финансовой организации: при общении с банковскими работниками спрятать мобильный телефон, уверенно сообщить о надуманной причине займа – покупке автомашины своим детям – и не показывать волнения. Мошенники предупредили: при подозрительном поведении может быть отказано в выдаче кредита, зато получить его смогут недобросовестные граждане, состоящие в сговоре с сотрудниками банка.- Испытывая страх за свою финансовую безопасность заявительница, несмотря на проведённую менеджером банка профилактическую беседу, не прислушалась к её словам и, кроме того, солгала, что забыла телефон дома, когда та хотела проверить, не подверглась ли улан-удэнка атаке злоумышленников, - отметили в полиции.Подозрения у потерпевшей появились при очередном звонке интернет-преступников, сообщивших о необходимости третьего займа. А подтвердились они после разговора с работодателем, которая объяснила, что в указанном мессенджере никому не пишет.Ущерб составил около 1,5 миллионов рублей.Более того, выяснилось, что улан-удэнка присутствовала на двух проводимых полицейскими по месту её работы тематических мероприятиях и знала о данном способе обмана.Возбуждено уголовное дело Ведётся следствие.