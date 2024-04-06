06 апреля

05 апреля

Популярное

Улан-удэнец поверил мошенникам и лишился 5,5 млн рублей

Улан-удэнец поверил мошенникам и лишился 5,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина хотел заработать на инвестициях
 
Мошенники продолжают обманывать жителей Бурятии. С начала года их жертвами стали 793 человека, в том числе за последнюю неделю – 56. Причиненный ущерб составил 149 млн рублей (+15 млн рублей за последнюю неделю).

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 5 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Так, житель Улан-Удэ хотел заработать на инвестициях и зашёл для этого на специальный сайт одной из компаний, где оставил заявку со своими личными данными. Через некоторое время ему позвонил человек, представившийся сотрудником инвестиционной компании. Он пояснил, что необходимо перевести деньги на банковский счёт для дальнейшего получения прибыли.

Эти требования горожанин выполнил, и, оформив в одном из банков кредит на сумму 5,5 млн рублей, перевёл их на счёт мошенника.

мошенничество статистика прокурор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец поверил мошенникам и лишился 5,5 млн рублей
Улан-удэнец поверил мошенникам и лишился 5,5 млн рублей
Происшествия, 06.04.2024
Мужчина хотел заработать на инвестициях
В Бурятии вахтовик устроил поножовщину в кафе и ранил четырёх человек
В Бурятии вахтовик устроил поножовщину в кафе и ранил четырёх человек
Происшествия, 05.04.2024
Подозреваемого поймали, когда он пешком удирал из посёлка  
В Бурятии наркоповара вычислили соседи по запаху
В Бурятии наркоповара вычислили соседи по запаху
Происшествия, 05.04.2024
Молодой человек нашёл коноплю там, где её практически нет
В Бурятии замдиректора Тункинского нацпарка обвиняют в ущербе на 233 млн
В Бурятии замдиректора Тункинского нацпарка обвиняют в ущербе на 233 млн
Происшествия, 05.04.2024
Уголовное дело связано с печально известной свалкой
В Чите задержали пару, вымогавшую деньги у наркокурьера
В Чите задержали пару, вымогавшую деньги у наркокурьера
Происшествия, 05.04.2024
Они шантажировали его полицией, а в итоге сами попали под следствие
Замдиректора Тункинского нацпарка в Бурятии заключили под стражу
Замдиректора Тункинского нацпарка в Бурятии заключили под стражу
Происшествия, 05.04.2024
Он обвиняется в превышении должностных полномочий
В Забайкалье водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом
В Забайкалье водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом
Происшествия, 05.04.2024
Машинист применил экстренное торможение, но было уже поздно
В Бурятии сгорел заброшенный дом
В Бурятии сгорел заброшенный дом
Происшествия, 05.04.2024
К пожару привело замыкание электросчётчика

В Бурятии продолжает полыхать сухая трава
Происшествия, 05.04.2024
Огонь в одном из районов охватил площадь в 20 гектаров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^