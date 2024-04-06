Улан-удэнец поверил мошенникам и лишился 5,5 млн рублей



Мошенники продолжают обманывать жителей Бурятии. С начала года их жертвами стали 793 человека, в том числе за последнюю неделю – 56. Причиненный ущерб составил 149 млн рублей (+15 млн рублей за последнюю неделю).



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 5 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Так, житель Улан-Удэ хотел заработать на инвестициях и зашёл для этого на специальный сайт одной из компаний, где оставил заявку со своими личными данными. Через некоторое время ему позвонил человек, представившийся сотрудником инвестиционной компании. Он пояснил, что необходимо перевести деньги на банковский счёт для дальнейшего получения прибыли.



Эти требования горожанин выполнил, и, оформив в одном из банков кредит на сумму 5,5 млн рублей, перевёл их на счёт мошенника.



