Мошенники украли деньги у жительницы Бурятии через 9-летнюю внучку









- Незамедлительно сотрудники уголовного розыска приняли меры по установлению счёта получателя, для чего обратились в финансовое учреждение. Банк оперативно заблокировал операцию. Похищенное вернули владелице. 60-летняя женщина поблагодарила полицейских за оперативность и возврат денег, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Выясняются все обстоятельства произошедшего, ведутся оперативные мероприятия.



60-летняя жительница Джидинского района Бурятии стала жертвой мошенников. С её счёта украли 22 тысячи рублей, используя в качестве «помощника» девятилетнюю внучку. Инцидент произошёл днём 29 марта. Девочка приехала к сельчанке погостить на каникулы.Внучка поздно вечером попросила у бабушки телефон (на собственном гаджете был использован интернет-трафик). С помощью мобильного приложения школьница скачала и установила на него игровую онлайн-платформу, где и завязалась переписка со аферистом.Предложение онлайн-преступника «подружиться» вылилось в хищение денег со счёта хозяйки гаджета. Ребенок, следуя рекомендациям «нового друга» и не осознавая сути происходящего, с помощью сервисного банковского номера «900» перевел мошеннику имеющиеся средства.Когда же речь зашла про онлайн-банкинг, девочка испугалась, бросила трубку и, удалив игровую программу, отдала телефон бабушке. Та обнаружила пропажу сбережений на следующий день, попытавшись рассчитаться в аптеке райцентра за покупку лекарств. Вспомнив о вечерней просьбе внучки и затем расспросив её, она поняла, что деньги украли аферисты, и обратилась в полицию.