В Бурятии сгорел заброшенный дом

К пожару привело замыкание электросчётчика
Возгорание произошло в Бичуре в минувший четверг, 4 апреля. На улице Молодёжная вспыхнул дом, в котором никто не живёт.
К тушению привлекли трёх человек, задействовать пришлось две единицы техники. Нежилая постройка полностью выгорела изнутри на площади в 42 квадратных метра. Предварительная причина пожара – замыкание электросчётчика, пишет «Бичура-инфо.24/7».
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