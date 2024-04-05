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В Бурятии сгорел заброшенный дом

В Бурятии сгорел заброшенный дом
Происшествия, 
К пожару привело замыкание электросчётчика

Возгорание произошло в Бичуре в минувший четверг, 4 апреля. На улице Молодёжная вспыхнул дом, в котором никто не живёт.

К тушению привлекли трёх человек, задействовать пришлось две единицы техники. Нежилая постройка полностью выгорела изнутри на площади в 42 квадратных метра. Предварительная причина пожара – замыкание электросчётчика, пишет «Бичура-инфо.24/7».
пожар

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