Здесь нашли подозрительную сумку
Территорию возле торгового центра «Форум» в столице Бурятии оцепили. Как выяснил «Байкал-Daily», здесь обнаружили бесхозную сумку. В паблике «Весь Улан-Удэ» сообщили, что перекрыли дорогу и не пускают пешеходов.
На месте работают сотрудники спецслужб. Вероятно, официальная информация о произошедшем появится чуть позже.
На прошлой неделе в Улан-Удэ были эвакуированы посетители сразу нескольких крупных объектов с массовым пребыванием людей. Оцепляли территорию возле универмага «Центральный», Физкультурно-спортивного комплекса, управления социальной защиты населения Улан-Удэ, а также одного из судов. Сюда поступили анонимные сообщения о возможной угрозе, которые оказались ложными.
В Улан-Удэ оцепили территорию возле ТРЦ «Форум»
Происшествия, Фото:
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