С начала года в республике зарегистрировано 163 ДТП
С начала года в Бурятии в ДТП погибли 13 человек. Травмы получили 223 человека. Об этом сообщил начальник УГИБДД по Бурятии Леонид Минаев.
Практически половина из зарегистрированных ДТП совершено в Улан-Удэ. Всего в городе произошло 72 ДТП, в которых погибли два и получили травмы 96 человек.
По сельским территориям республики наиболее сложная обстановка наблюдается в Еравнинском, Кабанском, Муйском и Тарбагатайском районах.
Каждое четвёртое ДТП произошло из-за превышения скорости движения. Четверть происшествий связана с наездами на пешеходов, при этом количество таких происшествий снижается. Всего с начала года совершено 40 наездов, в которых погибло 2 человека и получили травмы 40 пешеходов.
- К сожалению, необходимо отметить, что половина наездов на пешеходов совершена на пешеходных переходах. По объективным причинам, основное число наездов на пешеходов совершены в Улан-Удэ, – отметил Леонид Минаев.
В 2023 году был отмечен рост детской аварийности. Пострадали 212 детей, 10 несовершеннолетних погибли. В текущем году ситуация остаётся сложным. В 26 ДТП с начала года 30 несовершеннолетних получили ранения.
По-прежнему основной причиной совершений ДТП с участием детей являются нарушения правил дорожного движения водителями – более 90 %. В 15 случаях дети находились в машинах в качестве пассажиров, в 10 были сбиты на дорогах.
С начала года зарегистрировано 24 «пьяных» ДТП, в которых погибли три человека. Наибольшее число происшествий совершено в Еравнинском и Джидинском районах.
В этом году сотрудники Госавтоинспекции задержали 1 226 водителей с признаками опьянения, в том числе 180 севших за руль повторно.
В республике арестовано порядка 500 транспортных средств, более 330 из которых конфисковано в пользу государства.
В ГИБДД назвали самые аварийные районы Бурятии
Происшествия, Фото:
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