В Бурятии водитель легковушки спровоцировал столкновение двух фур

Виновник аварии не уступил дорогу
Две фуры столкнулись в Прибайкальском районе Бурятии; ДТП, по предварительным данным, спровоцировал водитель легковушки.
Как сообщает «Прибайкалье-инфо», автоавария произошла сегодня, 18 марта, в 6 часов утра.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, выезжая с территории АЗС, не уступил дорогу фуре. Водитель же фуры, уходя от столкновения с легковушкой, врезался в ещё один большегруз.
«Фуру развернуло, произошло опрокидывание, её отбросило на стоящий большегруз», - прокомментировали в Упрдор «Южный Байкал».
Пострадал один из водителей большегруза, его доставили в больницу.
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