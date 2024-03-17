В Улан-Удэ при пожаре в частном доме погиб мужчина

Сегодня утром, 17 марта, в Улан-Удэ сгорел частный дом в микрорайоне Стеклозавод. Погиб 62-летний мужчина.
- На момент прибытия первого подразделения пожарных дом был полностью охвачен огнём изнутри. В настоящий момент отрытое горение ликвидировано. В ходе проверки помещений обнаружено тело мужчины 1961 года рождения без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Отмечается, что на тушение привлекалось 17 человек и пять единиц пожарной техники. Причина пожара устанавливается, на месте работает дознаватель МЧС.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 5 марта мужчина погиб при пожаре на животноводческой стоянке в Джидинском районе.
2 марта в селе Поселье Иволгинского района на пожаре в своём доме погибли две девочки, 6 и 9 лет. Следователь установил, что поджог устроил пьяный глава семейства. Сам отец также получил сильные ожоги и позже скончался в больнице.