10 июля

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В Бурятии на кладбище, где гадюка укусила женщину, установили таблички

В Бурятии на кладбище, где гадюка укусила женщину, установили таблички
Общество,  Фото:"Закамна-инфо.24/7"
Таблички предупреждают о змеях

На городском кладбище в Закаменске после инцидента с укусом гадюки установили таблички «Осторожно, змеи».

Ранее пострадавшая от укуса женщина обратилась к администраторам группы «Закамна-инфо.24/7»:

«Хотелось бы предать огласке. Вчера повезла родственников с Улан-Удэ на кладбище и меня укусила змея ядовитая - гадюка. Попала в больницу. Нужно куда-нибудь обратиться, чтобы повесили таблички и люди были осторожнее. Сейчас пора отпусков, и многие люди посещают места захоронения своих близких. Это очень опасно и страшно».

В администрацию города было направлено обращение.

- Установили таблички в этот же день. Земляки, будьте осторожны. Благодарим за оперативное реагирование администрацию города, - отметили в группе «Закамна-инфо.24/7».


Как сообщал «Байкал-Daily», женщину после укуса гадюки спасли врачи Закаменской центральной районной больницы.

- Пациентке повезло – вовремя обратилась за квалифицированной медицинской помощью. В таких случаях категорически запрещено заниматься самолечением и надеяться, что боль сама пройдёт, думать, что не будет никаких последствий от укуса змеи. В случае длительной задержки в лечении может грозить ампутация конечности, - рассказали в больнице.
кладбище змея

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