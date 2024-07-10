Соревнования проходили в городе Алексин
С 26 июня по 1 июля в Тульской области, на республиканской учебно-тренировочной базе «Ока» проходил кубок России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Борьбу за медали вели 82 спортсмена из 19 регионов страны, сообщает центр спортивной подготовки РБ.
Успешно выступили на соревнованиях лучники Бурятии. Обладателем кубка России в личном зачёте стал Сергей Хутаков (классический лук). Бронзовым призёром в стрельбе из блочного лука стал Баир Шигаев.
Также золото в командных соревнованиях микс в блочном луке завоевали Баир Шигаев и Татьяна Андриевская. Ещё два первых места выиграли команда мужчин в стрельбе из классического лука: Сергей Хутаков и Пётр Марзаев, а также команда микс в классическом луке: Сергей Хутаков и Дольжина Лодоева. Серебро в командных соревнованиях в стрельбе из блочного лука у Бадмы Хаминдаева и Баира Шигаева.
Лучники Бурятии стали победителями кубка России
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