В Бурятии коллектив вневедомственной охраны Росгвардии сплёл маскировочные сети













В Бурятии росгвардейцы продолжают оказывать посильную помощь для своих земляков, участвующих в специальной военной операции.Дружный коллектив подразделения вневедомственной охраны Росгвардии по Тункинскому и Окинскому районам откликнулся на призыв в социальных сетях и поддержал инициативу членов клуба ветеранов – пенсионеров села Жемчуг. Росгвардейцы приняли участие в подготовке и плетении маскировочных сетей для земляков – бойцов специальной военной операции.Сообща, закупив материалы, в здании сельской библиотеки сотрудники и работники вневедомственной охраны выполняли несложную, но кропотливую работу по изготовлению маскировочных сетей.- В нашем районе много участников СВО. Жители сплачиваются и поддерживают друг друга. На фронт передаём гуманитарную помощь, в том числе и маскировочные сети, которые позволят обмануть врага и спрятать позиции наших земляков, - рассказывает специалист по кадрам ОВО Бэлигма Пахахинова.Готовые изделия передадут волонтёрам для последующей отправки в зону специальной военной операции.Личный состав подразделения вневедомственной охраны по Баунтовскому эвенкийскому району передал землякам - участникам специальной военной операции сертификат на оргтехнику, который росгвардейцы получили от районной администрации по итогам участия в акции «Большой компанией на выборы», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.