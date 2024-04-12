12 апреля

11 апреля

Популярное

В Бурятии коллектив вневедомственной охраны Росгвардии сплёл маскировочные сети

В Бурятии коллектив вневедомственной охраны Росгвардии сплёл маскировочные сети
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Их передадут в зону специальной военной операции

В Бурятии росгвардейцы продолжают оказывать посильную помощь для своих земляков, участвующих в специальной военной операции.

Дружный коллектив подразделения вневедомственной охраны Росгвардии по Тункинскому и Окинскому районам откликнулся на призыв в социальных сетях и поддержал инициативу членов клуба ветеранов – пенсионеров села Жемчуг. Росгвардейцы приняли участие в подготовке и плетении маскировочных сетей для земляков – бойцов специальной военной операции.



Сообща, закупив материалы, в здании сельской библиотеки сотрудники и работники вневедомственной охраны выполняли несложную, но кропотливую работу по изготовлению маскировочных сетей.

- В нашем районе много участников СВО. Жители сплачиваются и поддерживают друг друга. На фронт передаём гуманитарную помощь, в том числе и маскировочные сети, которые позволят обмануть врага и спрятать позиции наших земляков, - рассказывает специалист по кадрам ОВО Бэлигма Пахахинова.

Готовые изделия передадут волонтёрам для последующей отправки в зону специальной военной операции.

Личный состав подразделения вневедомственной охраны по Баунтовскому эвенкийскому району передал землякам - участникам специальной военной операции сертификат на оргтехнику, который росгвардейцы получили от районной администрации по итогам участия в акции «Большой компанией на выборы», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

Росгвардия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В райцентре в Бурятии школьников лишили туалета
В райцентре в Бурятии школьников лишили туалета
Общество, 12.04.2024
Им предложили делать свои дела на улице
«Полы сгнили, крыша протекает:» В Бурятии сельчане жалуются на школу-развалюху
«Полы сгнили, крыша протекает:» В Бурятии сельчане жалуются на школу-развалюху
Общество, 12.04.2024
Они заявили, что детям там приходится дышать сыростью
Общественники познакомились с работой центра управления ИТС Улан-Удэ
Общественники познакомились с работой центра управления ИТС Улан-Удэ
Общество, 12.04.2024
Установлено 133 обзорных камеры, 209 детекторов и 77 модернизированных светофоров
В Улан-Удэ объявили войну ненужной растительности
В Улан-Удэ объявили войну ненужной растительности
Общество, 12.04.2024
В городе избавляются от сухой травы
Госдумовец из Бурятии рассказал о борьбе против фиктивных браков с иностранцами
Госдумовец из Бурятии рассказал о борьбе против фиктивных браков с иностранцами
Общество, 12.04.2024
Он связал усовершенствование миграционной политики со страшной трагедией в «Крокусе»


Мэр Улан-Удэ проверил новую технику МУП «Управление трамвая»
Мэр Улан-Удэ проверил новую технику МУП «Управление трамвая»
Общество, 12.04.2024
Новый эвакуатор будет поднимать вагоны в случае «сходов» с рельс
Жителям Бурятии ограничивают вход в леса
Жителям Бурятии ограничивают вход в леса
Общество, 12.04.2024
Там вовсю устанавливают шлагбаумы
В Забайкалье в манго из Китая впервые обнаружили опасного вредителя
В Забайкалье в манго из Китая впервые обнаружили опасного вредителя
Общество, 12.04.2024
Червец комстока опасный вредитель сельскохозяйственных культур
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за тонировку
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за тонировку
Общество, 12.04.2024
Ему придётся раскошелиться на две тысячи рублей
В Бурятию в апреле нагрянула зима
В Бурятию в апреле нагрянула зима
Общество, 12.04.2024
Перевал в прибрежном районе завалило снегом
В Бурятии аптека медлила с внесением данных о лекарствах
В Бурятии аптека медлила с внесением данных о лекарствах
Общество, 12.04.2024
Заведующую оштрафовали на пять тысяч 
Бурятию включили в топ-7 регионов для хайкинга
Бурятию включили в топ-7 регионов для хайкинга
Общество, 12.04.2024
Эксперты насчитали в республике десятки пеших маршрутов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^