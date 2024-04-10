Лучшие рисунками разместят на противопожарных аншлагах
В Муйском районе Бурятии подвели итоги ежегодного районного конкурса детских рисунков «Защитим лес от пожара!». Мероприятие третий год подряд проводят Муйский лесхоз и центр дополнительного образования детей «Созвездие».
- Конкурс помогает привлечение внимание населения к проблеме пожаров в лесах, которые чаще всего происходят именно по вине человека при не соблюдении элементарных правил пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Рисунки, занявшие I места, будут размещены на информационных противопожарных аншлагах на территории Муйского района. Все участники конкурса награждены грамотами, дети, занявшие призовые места грамотами и ценными призами.
В Бурятии прошёл конкурс рисунков «Защитим лес от пожара!»
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