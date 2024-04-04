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Жители Бурятии могут спросить о питании детей в школе

Жители Бурятии могут спросить о питании детей в школе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Начала работу горячая линия 

С 1 по 12 апреля в Роспотребнадзоре работает горячая линия по вопросам организации горячего питания в школах. Желающие могут узнать, из чего состоит меню, как родители могут контролировать питание и какие задачи решает администрация образовательного учреждения. Об этом на своей странице в соцсети написала уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.

Вопросы можно задавать по бесплатному номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43.

Кроме того, жители республики могут обращаться в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефону «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Бурятии: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 1213, 1223, 1224, 1216, 1217, 1163).

Примеры вопросов для горячей линии:
- Возможно ли отдельное меню для детей с аллергией?
- Куда жаловаться на холодные блюда в школьной столовой?
- Как родителям узнать о качестве питания?
- Почему фактическое меню отличается от заявленного?
- Какие продукты запрещено давать детям и продавать в буфете?
- Могут ли родители вносить предложения по меню?
- Почему блюда повторяются в течение недели?
- Почему в школах стоят СВЧ, хотя разогревать еду нельзя?
Роспотребнадзор горячая линия школьное питание

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