Жители Бурятии могут спросить о питании детей в школе





С 1 по 12 апреля в Роспотребнадзоре работает горячая линия по вопросам организации горячего питания в школах. Желающие могут узнать, из чего состоит меню, как родители могут контролировать питание и какие задачи решает администрация образовательного учреждения. Об этом на своей странице в соцсети написала уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.



Вопросы можно задавать по бесплатному номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43.



Кроме того, жители республики могут обращаться в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по телефону «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Бурятии: 8 (3012) 41-25-74 (доб. 1213, 1223, 1224, 1216, 1217, 1163).



Примеры вопросов для горячей линии:

- Возможно ли отдельное меню для детей с аллергией?

- Куда жаловаться на холодные блюда в школьной столовой?

- Как родителям узнать о качестве питания?

- Почему фактическое меню отличается от заявленного?

- Какие продукты запрещено давать детям и продавать в буфете?

- Могут ли родители вносить предложения по меню?

- Почему блюда повторяются в течение недели?

- Почему в школах стоят СВЧ, хотя разогревать еду нельзя?

