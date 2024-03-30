30 марта

29 марта

Популярное

В Улан-Удэ предпринимательница осуждена за присвоение 2,6 млн рублей

В Улан-Удэ предпринимательница осуждена за присвоение 2,6 млн рублей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина обманула клиентов, пообещав им подобрать, забронировать и оплатить туристский продукт

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ от 31 января 2024 года в отношении горожанки, которая осуждена за незаконное присвоение денежных средств.

Женщина, будучи зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, за вознаграждение взяла на себя обязательства по поручению и за счёт клиентов подобрать, забронировать и оплатить туристский продукт. С 15 ноября 2021 года по 12 августа 2022 года она присвоила вверенные ей деньги в 2,6 млн рублей, причинив 21 потерпевшему материальный ущерб в крупном и значительном размерах.

Улан-удэнка осуждена к 6 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет.

- Обжалуя приговор, прокурор указал на мягкость приговора вследствие совершения осуждённой преступлений в отношении значительного количества потерпевших и отсутствия данных о возмещении им вреда. Просил назначить наказание в виде реального лишения свободы, - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Суд апелляционной инстанции исключил из приговора указание об условном осуждении и определил отбывание жительницей Улан-Удэ наказания в исправительной колонии.

Однако, принимая во внимание наличие у осуждённой на иждивении малолетнего ребёнка, суд апелляционной инстанции отсрочил отбывание женщиной наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста.

суд приговор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ предпринимательница осуждена за присвоение 2,6 млн рублей
В Улан-Удэ предпринимательница осуждена за присвоение 2,6 млн рублей
Общество, 30.03.2024
Женщина обманула клиентов, пообещав им подобрать, забронировать и оплатить туристский продукт
В Улан-Удэ выберут лучшие бурятские костюмы
В Улан-Удэ выберут лучшие бурятские костюмы
Общество, 30.03.2024
В следующем месяце в республике стартует конкурс модельеров
В Улан-Удэ до 4 градусов тепла
В Улан-Удэ до 4 градусов тепла
Общество, 30.03.2024
В республике налаживается погода 
В Бурятии посоревнуются фольклорные коллективы
В Бурятии посоревнуются фольклорные коллективы
Общество, 29.03.2024
Лучшие поедут на «Алтаргану» в Монголию
В Бурятии отремонтируют 100 км дорог в районах и Улан-Удэ
В Бурятии отремонтируют 100 км дорог в районах и Улан-Удэ
Общество, 29.03.2024
Контрактация объектов дорожного нацпроекта в этом году выполнена на 100%
В Иркутске вновь пройдёт турнир имени Балдана Цыдыпова
В Иркутске вновь пройдёт турнир имени Балдана Цыдыпова
Общество, 29.03.2024
Спортсмены от 10 до 17 лет выявят лучшего в армейском рукопашном бое
В Бурятии объявлен детский конкурс семейской культуры
В Бурятии объявлен детский конкурс семейской культуры
Общество, 29.03.2024
Очный финал состоится 1 июня в Улан-Удэ
В Бурятии разыграли кубок республики по муайтай
В Бурятии разыграли кубок республики по муайтай
Общество, 29.03.2024
Также состоялось награждение тренеров и спортсменов
В Иркутске целый месяц будут проводить «генеральную уборку»
В Иркутске целый месяц будут проводить «генеральную уборку»
Общество, 29.03.2024
С 1 апреля здесь пройдёт месячник по санитарной очистке города
Бурятия добавит денег на ремонт школы в ДНР
Бурятия добавит денег на ремонт школы в ДНР
Общество, 29.03.2024
Общая стоимость работ достигнет более 20 миллионов рублей
В Даурии из-за снега зимовало необычно мало птиц
В Даурии из-за снега зимовало необычно мало птиц
Общество, 29.03.2024
Зимний учёт пернатых провели в международном заповеднике «Даурия»
Родители выпускников Бурятии написали пробный ЕГЭ
Родители выпускников Бурятии написали пробный ЕГЭ
Общество, 29.03.2024
В районных школах прошла всероссийская акция
Фермеры Бурятии продолжают отправлять помощь для Монголии
Фермеры Бурятии продолжают отправлять помощь для Монголии
Общество, 29.03.2024
Аратам направят 6,5 тысяч тонн пшеницы и две тысячи тонн овса
В Бурятии определили «будущее ИТ» республики
В Бурятии определили «будущее ИТ» республики
Общество, 29.03.2024
Завершился первый республиканский конкурс ИТ-проектов учащихся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^