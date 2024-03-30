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В районе Улан-Удэ больше месяца будет перекрыта часть дороги

В районе Улан-Удэ больше месяца будет перекрыта часть дороги
Общество,  Фото:пресс-служба мэрии Улан-Удэ

Там обустроят ливневую канализацию

В рамках ремонта автодороги по ул. Ключевской с 5 апреля по 8 мая будет перекрыт участок дороги по чётной стороне от ул. Дарханской до ул. Д. Фролова. Причина - проведение работ по устройству ливневой канализации, сообщает пресс-служба мэрии.

Это приведёт к изменению схемы движения маршрутов №№ 2, 17, 21, 21А, 29, 51, 59, 70, 77, 82, 134, 135 в направлении Октябрьского района с организацией движения транспортных средств в объезд закрытого для движения участка по ул. Ключевской через ул. Дарханская – ул. Жердева – ул. Фролова – далее по утверждённым схемам маршрутов.

Мэрия призывает автомобилистов быть внимательными и следовать установленной схеме объезда.

Для оперативного решения вопросов транспортного обслуживания можно обращаться по телефону «горячей линии»: 45-45-53. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00, включая выходные и праздничные дни.
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