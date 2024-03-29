Большинство улан-удэнцев не требуют официальный отказ в приёме на работу

Такой документ за год запросили только у 3% компаний



В подавляющем большинстве улан-удэнских компаний (93%) за последний год не было ситуаций, когда соискатели требовали выдать официальный документ с указанием причин отказа в трудоустройстве. С подобными случаями сталкивались лишь 3% работодателей, рассказали представители сервиса SuperJob.



Чуть чаще за таким документом обращались к крупным компаниям. В основном его приходилось оформлять рекрутерам из банковской и IT-сфер, а также ритейла.



Обычно письменный отказ требуется кандидатам, которых направили из центра занятости. Уровень безработицы сейчас очень низкий, поэтому снижение числа запросов на такого рода документы выглядит закономерным, подчеркнули в SuperJob.



