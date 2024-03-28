В Улан-Удэ запускают муниципальный маршрут №82

С 29 марта МУП «Городские маршруты» запускает в Улан-Удэ муниципальный маршрут №82 «СНТ «Профсоюзник» – Мкрн «Южный». По нему будет ходить один автобус малого класса «Газель Сити».
Схема движения муниципального маршрута №82 будет осуществляться по уже действующему маршруту частного перевозчика.
Как сообщал «Байкал-Dailу», после новогодних праздников два новых автобуса малого класса «Газель Сити» начали работу по восстановленному маршруту № 25 из микрорайона Шишковка на Батарейку по укороченной схеме.
Ещё одним возобновлённым маршрутом стал маршрут №51 «мкрн Восточный – ул. Терешковой», где по укороченной схеме курсируют два автобуса «Газель Сити». После первых дней обкатки по просьбам горожан схема маршрута была продлена до Гостиных рядов и площади Революции.
Для жителей микрорайона Сокол в конце февраля возобновили маршрут № 28. Здесь по укороченной схеме Аэропорт - Сокол – Республиканская больница пассажиров перевозят два автобуса «Газель Сити».