В Бурятии гиды соберутся на первый съезд

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он пройдёт в столице республики



С 19 по 21 апреля в Улан-Удэ состоится первый съезд гидов Бурятии. Принять участие могут гиды, начинающие гиды, гиды-водители, организаторы экскурсий, туроператоры, водители, а также все желающие стать гидами.



Впервые в истории Бурятии будет проведён сбор всех гидов республики для подготовки к летнему сезону и обсуждения рабочих вопросов. Как сообщают организаторы, в предварительной программе запланированы: обучение гидов, информационный семинар по аттестации экскурсоводов и государственной поддержке, экскурсии по городу, загородные экскурсии, клуб экскурсоводов, вечеринка гидов и многое другое.



Участие в мероприятие бесплатное. Для участия необходима предварительная регистрация.



Возрастное ограничение: 16+.



