Он пройдёт в столице республики
С 19 по 21 апреля в Улан-Удэ состоится первый съезд гидов Бурятии. Принять участие могут гиды, начинающие гиды, гиды-водители, организаторы экскурсий, туроператоры, водители, а также все желающие стать гидами.
Впервые в истории Бурятии будет проведён сбор всех гидов республики для подготовки к летнему сезону и обсуждения рабочих вопросов. Как сообщают организаторы, в предварительной программе запланированы: обучение гидов, информационный семинар по аттестации экскурсоводов и государственной поддержке, экскурсии по городу, загородные экскурсии, клуб экскурсоводов, вечеринка гидов и многое другое.
Участие в мероприятие бесплатное. Для участия необходима предварительная регистрация.
Возрастное ограничение: 16+.
В Бурятии гиды соберутся на первый съезд
Общество, Фото:
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