Объявлено о приёме работ на конкурс сочинений
В столице Бурятии стартовал творческий конкурс сочинений «Мой герой», посвящённый Дню Победы. Мероприятие проводится в рамках 95-летия Русского драматического театра им. Н.А. Бестужева.
- Основные цели и задачи конкурса – сохранение памяти о Великой Отечественной войне и воинском подвиге защитников Отечества, развитие интереса учащихся к истории своей родины через историю своей семьи, воспитание у них бережного отношения к сохранению исторического наследия, развитие и стимулирование поисковой, исследовательской и творческой способностей. Расскажите нам о героях вашей семьи, которым пришлось столкнуться с жестокой войной, о героях, чьими подвигами вы восхищены, - сообщили в театре.
Принять участие могут учащиеся общеобразовательных учреждений, средне-специальных и высших учебных заведений Улан-Удэ. Приём работ осуществляется по 25 апреля на электронную почту: grdt@govrb.ru с пометкой «На конкурс сочинений».
Подведение итогов состоится с 26 апреля по 2 мая. Награждение финалистов будет приурочено к 9 мая. Лучшие работы прочитают артисты Русского драматического театра, а победителям будут вручены памятные дипломы и подарки.
Возрастное ограничение: 12+.
Учащиеся Улан-Удэ напишут о героях своей семьи
Общество, Фото:
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