Фермерам платят более 460 рублей за одну овцу
96 фермеров Бурятии получили субсидию из федерального и республиканского бюджетов на развитие своей отрасли. Из них 9 животноводов-получателей субсидии являются владельцами личных подсобных хозяйств.
- Ежегодно, в начале года принимаем заявки от фермеров на получение субсидии на развитие различных отраслей животноводства. В этом году средняя ставка на развитие овцеводства составила 469,4 рублей на одну голову. Главное условие – не снижать показатели в течении года, регулярно сдавать отчётность и исправно платить налоги. После заключения соглашения между фермером и министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия получателям перечисляются денежные средства, - рассказал начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства РБ Андрей Попов.
Наибольшее количество получателей субсидии зарегистрированы в Бичурском, Селенгинском, Джидинском районах.
Овцеводы Бурятии получили субсидию на 36,6 млн рублей
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