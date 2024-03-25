Памятник Вампилову на Байкале стал объектом культурного наследия

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Он внесён в единый государственный реестр



Памятник известному советскому драматургу Александру Вампилову, установленный у посёлка Листвянка на Байкале в Иркутской области, получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Его внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.



- Монумент был установлен в 1992 году и имел статус выявленного объекта культурного наследия. В 2023 году была проведена его государственная историко-культурная экспертиза. Специалисты подтвердили, что объект имеет высокую историческую и культурную ценность и является объектом культурного наследия регионального значения. Место гибели драматурга будет охраняться государством, - сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.



Мраморный монумент установлен к 20-летию ухода из жизни драматурга Александра Вампилова у места его гибели. Его лодка перевернулась у берега. В холодной байкальской воде сердце писателя остановилось. Своеобразное шефство над памятником взяла местная школа. Там проводят субботники. Культурный центр Александра Вампилова и Иркутский областной театра юного зрителя им. Вампилова у монумента проводят мероприятия, посвящённые памяти драматурга, в том числе в дни рождения и гибели писателя.



- Для нас это место очень важное, символическое. Мы каждый год туда приезжаем всем коллективом театра и видим, что там собираются разные люди. То хор ветеранов, то студенты, люди из разных мест, которые хотят почтить память Вампилова. Наши актёры поют песни, которые любил Александр Вампилов. Даже маленькие сценки иногда играем, - рассказал директор и главный режиссёр Иркутского областного театра юного зрителя им. Вампилова Виктор Токарев.



Александр Вампилов родился 19 августа 1937 года в Черемхово, вырос в посёлке Кутулик Усть-Ордынского Бурятского округа. Он является автором известных пьес, по которым ставят спектакли во многих театрах России. Имя драматурга присвоено Иркутскому областному театру юного зрителя. В области также проводится всероссийский театральный фестиваль современной драматургии им. Александра Вампилова. Памятники драматургу установлены в Кутулике, Иркутске, Черемхово, Москве. В 2012 году в Иркутске был открыт культурный центр Александра Вампилова, где можно ознакомиться с коллекцией личных вещей писателя. Имя Вампилова присвоено улицам Иркутска и Кутулика, сообщает пресс-служба правительства области.

