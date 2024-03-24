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В Улан-Удэ наградили лучших работников ЖКХ

В Улан-Удэ наградили лучших работников ЖКХ
Общество,  Фото:мэрия Улан-Удэ
Награждение приурочили ко Дню работника ЖКХ, который отмечается в третье воскресенье марта

Лучшим работникам ЖКХ города вручили награды. Награждение состоялось 22 марта в администрации Улан-Удэ.

В пресс-службе мэрии сообщили, что заслуженные награды получили около 40 работников отрасли – уборщики территорий, слесари, электромонтёры, сварщики, водители, машинисты, грузчики и другие.

- Когда мы включаем свет, открываем кран с водой, когда в наших домах просто тепло и уютно, мы не всегда осознаём, что за всем этим стоит труд тысяч работников жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня наш город успешно функционирует, количество жалоб от горожан на услуги ЖКХ за последние годы сократилось почти в семь раз. А самое главное – видно, что отрасль активно развивается. Помимо поддержания на высоком уровне текущего состояния города, наши коллеги ещё и внедряют разные новшества. Всё это - работа дружного коллектива, огромной команды блока городского хозяйства. Огромное спасибо за вашу работу! – поблагодарил собравшихся заммэра - руководитель аппарата администрации Улан-Удэ Николай Намсараев.


На сегодня в жилищно-коммунальной сфере столицы Бурятии работают около семи тысяч человек. Это сотрудники таких организаций, как «Водоканал», «Горсвет», «Городское лесничество», «Комбинат по благоустройству», «Специализированная служба», ресурсоснабжающих организаций – ПАО «ТГК-14», «Россети Сибирь» и управляющих компаний.

- Буквально семь лет назад было очень сложно устранять аварийные ситуации, потому что даже толком не было аварийного запаса. За это время столько всего изменилось. Но главное - у нас появилось средства, которые мы направляем на модернизацию всей нашей отрасли. А сейчас - особый этап развития нашего города, до 2030 года будет очень многое сделано в нашей сфере. Всех поздравляю с праздником, желаю успехов в труде и всего самого наилучшего! - поздравил Александр Тюрюханов, и.о. председателя комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



награждение ЖКХ

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