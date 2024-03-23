Житель Бурятии напал на продавца с разводным ключом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина получил условный срок



Житель Муйского района напал на продавца магазина продовольственных товаров с разводным ключом. Продавцу удалось выбежать и позвать на помощь. Воспользовавшись ситуацией, мужчина похитил товар на 165 рублей.



Сельчанин осуждён к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года 6 месяцев. Кроме того, с осуждённого взысканы процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в Муйском районном суде.





