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В Бурятии подсудимый потерял сознание в суде

В Бурятии подсудимый потерял сознание в суде
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Первую помощь мужчине оказал судебный пристав

Подсудимый упал в обморок во время судебного заседания в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом «Байкал-Dailу» сообщили в УФССП России по Бурятии.

Инцидент произошёл во время процесса на судебном участке №2. 38-летний мужчина внезапно потерял сознание и долгое время не подавал признаков жизни.

Первую помощь ему оказал судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Максим Михайлов. Он не растерялся и, действуя чётко и грамотно, оказал доврачебную помощь.

Прибывший на вызов фельдшер скорой медицинской помощи диагностировал эпилепсию, позже больного госпитализировали.

Мировой судья судебного участка, где произошло происшествие, направил на имя руководителя УФССП России по Бурятии письмо, в котором выразил благодарность Максиму Михайлову «за своевременную, правильно оказанную первую медицинскую помощь, сохранение жизни человеку, а также образцовое и надлежащее исполнение должностных обязанностей и безупречную работу». 

судебные приставы суд

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