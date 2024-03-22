В Бурятии подсудимый потерял сознание в суде





Подсудимый упал в обморок во время судебного заседания в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом «Байкал-Dailу» сообщили в УФССП России по Бурятии.Инцидент произошёл во время процесса на судебном участке №2. 38-летний мужчина внезапно потерял сознание и долгое время не подавал признаков жизни.Первую помощь ему оказал судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Максим Михайлов. Он не растерялся и, действуя чётко и грамотно, оказал доврачебную помощь.Прибывший на вызов фельдшер скорой медицинской помощи диагностировал эпилепсию, позже больного госпитализировали.Мировой судья судебного участка, где произошло происшествие, направил на имя руководителя УФССП России по Бурятии письмо, в котором выразил благодарность Максиму Михайлову «за своевременную, правильно оказанную первую медицинскую помощь, сохранение жизни человеку, а также образцовое и надлежащее исполнение должностных обязанностей и безупречную работу».