В Бурятии будут благоустроены 7 мест туристического показа

Проекты реализуют в 6 районах республики и в Улан-Удэ



В Бурятии по результатам отбора заявок распределена субсидия 7 муниципальным образованиям на общую сумму 19,9 млн. рублей в рамках реализации госпрограммы республики «Развитие туризма». На эти средства будут благоустроены места туристского показа, места массового отдыха, созданы элементы благоустройства на туристских маршрутах и в местах проведения событийных мероприятий региона.



Как сообщает министерство туризма РБ, будут реализованы такие проекты, как:

- благоустройство источника в местности «Буксыкен» Курумканского района;

- обустройство пешеходной тропы со смотровыми площадками в исторической части города Кяхта;

- благоустройство водопада «Малый Жомболок» (Сайлаг) в Окинском районе;

- возведение исторического комплекса «Селенгинский острог» и туристская тропа в местности «Скала «Англичанка» в Селенгинском районе;

- обустройство общественного пространства во дворе музея истории города в Улан-Удэ;

- благоустройство парковой зоны на берегу озера Байкал в селе Гремячинск Прибайкальского района;

- благоустройство территории в этнокомплексе «Степной кочевник» для обслуживания массовых событийных и праздничных мероприятий.



Как отмечают специалисты, реализованные проекты не только придают туристским объектам привлекательный внешний облик, но и снижают антропогенную нагрузку на окружающую среду.



