Проекты реализуют в 6 районах республики и в Улан-Удэ
В Бурятии по результатам отбора заявок распределена субсидия 7 муниципальным образованиям на общую сумму 19,9 млн. рублей в рамках реализации госпрограммы республики «Развитие туризма». На эти средства будут благоустроены места туристского показа, места массового отдыха, созданы элементы благоустройства на туристских маршрутах и в местах проведения событийных мероприятий региона.
Как сообщает министерство туризма РБ, будут реализованы такие проекты, как:
- благоустройство источника в местности «Буксыкен» Курумканского района;
- обустройство пешеходной тропы со смотровыми площадками в исторической части города Кяхта;
- благоустройство водопада «Малый Жомболок» (Сайлаг) в Окинском районе;
- возведение исторического комплекса «Селенгинский острог» и туристская тропа в местности «Скала «Англичанка» в Селенгинском районе;
- обустройство общественного пространства во дворе музея истории города в Улан-Удэ;
- благоустройство парковой зоны на берегу озера Байкал в селе Гремячинск Прибайкальского района;
- благоустройство территории в этнокомплексе «Степной кочевник» для обслуживания массовых событийных и праздничных мероприятий.
Как отмечают специалисты, реализованные проекты не только придают туристским объектам привлекательный внешний облик, но и снижают антропогенную нагрузку на окружающую среду.
В Бурятии будут благоустроены 7 мест туристического показа
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его рекомендовали к обязательному посещению
Новый метод является инновационным, не требующим отлова рыб
В столице республики прошёл поэтический перформанс
Проекты реализуют в 6 районах республики и в Улан-Удэ
Также было составлено 3 протокола
Это сделают для уменьшения транспортных заторов
Стартовал очный этап республиканского конкурса профессионального мастерства
Ремонт проведут на участках общей длиной около 45 километров
Юбиляр – уроженка Заиграевского района
Чемпионами страны стали две спортсменки республики
Он состоится уже в эту субботу, 23 марта
Самостоятельно мужчина выплачивал полторы тысячи в месяц
Передвигаться по такому льду очень опасно
Согласно расчётам, на строительство потребуется более 32 тысяч кирпичей
Такое карантинное растение губит урожай и вызывает сильную аллергию у людей